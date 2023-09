Orsa Amarena uccisa, cuccioli vivi ma si sono divisi

(Adnkronos) - "Dopo 4 giorni di ricerche ininterrotte abbiamo la consapevolezza che i cuccioli" dell'orsa Amarena, uccisa la scorsa settimana in Abruzzo, dovrebbero essere entrambi ancora vivi e che si sono separati". A fornire le ultime news, in un post su Facebook, è il Parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. "Possiamo confermare che i due conspecifici sono molto mobili e attivi sul territorio, tanto che sono stati avvistati nei dintorni di due centri abitati situati all'interno del perimetro del Parco (a circa 25 Km di distanza da San Benedetto dei Marsi), anche se in momenti diversi", riferisce il Parco.

"Proseguono e proseguiranno senza sosta le attività di ricerca, con l'obiettivo di tentare una cattura, ove necessario, e confermare l'effettiva separazione dei due cuccioli in luoghi diversi, escludendo così la possibilità di un doppio avvistamento dello stesso cucciolo - spiega il Parco - A margine degli aggiornamenti sulle operazioni di ricerca, è importante sottolineare che la loro mobilità è un elemento che fa ben sperare sulle condizioni di salute dei cuccioli e sulla loro capacità di sopravvivenza".