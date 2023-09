Concorso Medicina Generale, prorogato il termine per la presentazione delle domande

E' stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2023/2026 sino al 30 settembre 2023 .

L’avviso di proroga è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 29 agosto 2023, n. 65.

Si ricorda che le domande devono essere predisposte secondo il fac-simile scaricabile dal sito istituzionale regionale http://www.regione.vda.it/sanita/personale/formazione/concorso_mmg_i.asp) e inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it (il richiedente deve essere in possesso di una propria casella di posta elettronica certificata PEC).

All’invio deve essere allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità.