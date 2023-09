GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale





PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato approvato il rinnovo della convenzione, per il triennio 2023-2026, tra la Regione, la Fondazione Montagna sicura di Courmayeur e l’Aneva (Associazione interregionale neve e valanghe) per le iniziative di collaborazione negli ambiti della formazione e divulgazione in materia di nivologia e valanghe.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato approvato il Piano unitario di valutazione della politica regionale di sviluppo 2021/2027. Il PUV contribuisce a restituire una visione ampia del sistema di interventi e delle risorse che sul territorio regionale concorrono allo sviluppo, orientando le diverse valutazioni verso il comune obiettivo di apportare conoscenze funzionali a comprendere le dinamiche trasformative del territorio, della società e dell’economia regionale nel cammino verso il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030.

È stata, poi, individuata l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione quale ente controllore di primo livello dei progetti Interreg VI-B “Smart community” e “Support Eusalp”, nonché di eventuali e ulteriori progetti a titolarità dell’Amministrazione regionale, finanziati dai programmi Interreg VI-B e VI-C sul territorio regionale.

È stata approvata l’acquisizione del Servizio di digitalizzazione del progetto bandiera A.1.3. “Potenziamento della capacità digitale della pubblica amministrazione”, a valere sul Piano nazionale complementare.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono state approvate le modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025. In particolare, si tratta della realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria sugli itinerari escursionistici, nello specifico interventi di ripristino del ponte ad arco sul torrente Lazouney-Varail in Loc. Niel nel Comune di Gaby, e della realizzazione del tracciato del sentiero trattorabile lungo il vallone dell’Alleigne, nel Comune di Champorcher.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il programma regionale degli interventi a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Il programma di azioni coinvolge tutti gli operatori, le famiglie e le associazioni di riferimento destinate ai soggetti con ASD (disturbo dello spettro autistico), al fine di rendere più efficace, oltre che sostenibile dal sistema, la risposta integrata socio-sanitaria, scolastica ed educativa.

È stata approvato il rinnovo del protocollo d’intesa tra la Regione, per il tramite degli Assessorati della Sanità, Salute e Politiche sociali e dei Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali e l’azienda USL della Valle d’Aosta sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e i disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

Sono state approvate le disposizioni e le modalità procedurali per l’erogazione dell’importo di 500,00 euro per la formazione e l’autoformazione del personale docente assunto con contratto a tempo determinato per anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023.

È stata approvata, inoltre, l’organizzazione delle manifestazioni sportive scolastiche a livello regionale, interregionale e nazionale, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico 2023/2024. Le prove in questione si svolgono nei periodi da ottobre a dicembre 2023 (corsa campestre e “Giochi in campo”) e da gennaio a giugno 2024 (sci alpino, sci nordico, slittino su pista naturale, pallacanestro, pallavolo, calcio a cinque/calcio a undici, baseball5, rugby, ultimate frisbee, badminton, arrampicata sportiva, orienteering, rafting, atletica leggera su pista, dama, sport tradizionali regionali).

La Giunta regionale ha approvato la proposta e il relativo finanziamento del progetto “Montagna 4.0”, che mira a coinvolgere studenti, docenti, imprenditori e altri professionisti del settore afferenti ai territori della Valtellina, della Valle d’Aosta, del Trentino e della Carnia e che si rivolge ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni, con particolare riferimento agli studenti delle classi terze e quarte di alcune Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado impegnate nell’ambito turistico.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la concessione dei contributi ai Comuni di Brissogne, Brusson, Champdepraz, Fontainemore, Hône, Perloz, Rhêmes-Saint-Georges e Valsavarenche, nell’ambito della legge regionale 5/2001 (organizzazione delle attività regionali di protezione civile) in relazione al rischio idrogeologico e agli interventi urgenti e indifferibili.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato, a valere sul programma regionale Valle d’Aosta FSER 2021-2027, il finanziamento dei progetti “Realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale classificato di interesse regionale denominato “Alta Valle” tra i Comuni di Sarre e Aymavilles e “Bassa Valle” tra i Comuni di Montjovet e Issogne.

Il Governo regionale ha approvato la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati a mitigare i rischi derivanti dallo scioglimento del permafrost nei luoghi adiacenti alle strutture del complesso funiviario Skyway, nel Comune di Courmayeur, a cura delle Funivie Monte Bianco S.p.A., in qualità di concessionaria dei beni di proprietà regionale.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Il Governo regionale ha preso in esame la deliberazione relativa all’approvazione delle modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d’Aosta. L’atto sarà sottoposto al CPEL e alle Commissioni consiliari competenti per il parere.