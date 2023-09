“Dobbiamo imparare da Gesù e vivere la missione con lo stile della prossimità, rimettendo in comunicazione Vangelo e vita, la nostra e quella delle persone che incontriamo e con le quali condividiamo cammini edesperienze”. Lettera pastorale “Gesù...camminava con loro”, 7 settembre 2023, n.5.

Il 7 settembre ricorre la Solennità di San Grato, Patrono della Diocesi di Aosta.La Cattedrale di Aosta vedrà riunita attorno al Vescovo il presbiterio e la comunità dei fedeli :occasione nella quale verrà ammesso tra i candidati al presbiterato il seminarista Simone Garavaglia.

Al termine della celebrazione eucaristica, le reliquie del Santo percorreranno le vie della città in segno di affidamento della vita quotidiana al Santo Patrono. Nell’occasione della solennità di San Grato, il Vescovo di Aosta, Monsignor Franco Lovignana, attende gli operatori della comunicazione nel salone del vescovado mercoledì 6 settembre2023 alle ore 11.00 per la tradizionale Conferenza stampa: un incontro volto a presentare laLettera pastorale, il percorso fatto per l’avvio delle unità parrocchiali con i relativispostamenti che vedranno coinvolti alcuni presbiteri, nonché annunci importanti riguardo lavita della Chiesa locale, in un momento di particolare fermento.Il complesso tempo storico attuale vede la Chiesa tutta impegnata in un significativo cammino,detto sinodale, volto a leggere i segni dei cambiamenti per meglio accompagnare le persone,dalle più vicine alle più lontane.

Saranno presentante anche alcune iniziative legate alle figure di San Francesco d’Assisi,nell’anno in cui la Valle d’Aosta offre l’olio per la lampada che arde sulla tomba del SantoPatrono d’Italia, e di San Bernardo, nel primo centenario della sua proclamazione a Patrono degli abitanti e dei viaggiatori delle Alpi e degli alpinisti, nonché nel ricordo del millenario della nascita e del nono centenario della canonizzazione.