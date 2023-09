La nascita del femminismo in Italia

È giunto il momento di riscoprire l'opera di Carla Lonzi, considerata la madre di tutte le femministe italiane. Il suo influente saggio, "Sputiamo su Hegel," ritorna nelle librerie, permettendo di immergersi nell'ideologia di questa acclamata attivista fiorentina che ha profondamente influenzato la vita delle donne.

Oggi, parliamo apertamente della lotta contro il patriarcato, ma è importante riflettere su quanto coraggio sia stato necessario nel 1970 per mettere in discussione una condizione che in Italia era legittimata dalla legge fino al 1975. È stato in quel periodo che la riforma del diritto di famiglia ha finalmente abolito la figura del capofamiglia e ha equiparato i diritti tra uomini e donne. Tuttavia, già cinque anni prima di questo cambiamento legislativo, Carla Lonzi sfidava l'opinione pubblica scrivendo "Sputiamo su Hegel," un provocatorio saggio contro il patriarcato. Quest'opera rappresentava la sintesi della sua riflessione, la quale, se tradotta in termini contemporanei, metteva in luce come il maschilismo fosse un elemento che univa uomini di destra e di sinistra. Carla Lonzi, insoddisfatta della scarsa considerazione riservata alle donne nella società, ha incanalato tutte le sue convinzioni (ancora sorprendentemente attuali) in questo fondamentale libretto. Oggi, la casa editrice La Tartaruga/La Nave di Teseo ha deciso di riportarlo in libreria, presentandolo con una copertina rosa ispirata a Barbie, anche se nel 1970 l'opera causò una vera rivoluzione nella società italiana, ancora in fase di elaborazione della contestazione culturale degli anni Sessanta.

"Sputiamo su Hegel" continua a essere di enorme importanza poiché ha affrontato una serie di questioni riguardanti la condizione delle donne, spesso trascurate o ignorate. Carla Lonzi ha analizzato l'assenza di figure femminili nella storia, costantemente subordinate al rapporto con gli uomini, ha smantellato teorie filosofiche che denigravano l'intelletto femminile e ha attaccato in particolare il filosofo tedesco Hegel, il quale riteneva le donne naturalmente passive. Carla Lonzi ha sollevato questioni cruciali che ancora oggi richiedono una profonda riflessione.

Come afferma Annarosa Buttarelli, curatrice della collana che ripubblicherà tutti gli scritti di Lonzi, scomparsa a soli 51 anni nel 1982 a causa di un cancro incurabile: "Questi scritti non hanno bisogno di commenti, spiegazioni o interpretazioni che ne ridurrebbero la loro forza travolgente e la loro intensità. Proponiamo di ripresentare gli scritti di Carla Lonzi senza alcun accompagnamento critico, come testi per la lotta delle donne, per ispirare coloro che li leggeranno per la prima volta, come strumenti per la trasformazione personale, e come guida per chi cerca la rarità di un pensiero autentico."

È un pensiero che può e deve tornare a brillare, come uno specchio che è rimasto appannato per troppo tempo.