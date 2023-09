Ieri si è svolto a Moncenisio, organizzato da UNCEM, un incontro su “Passaggi a Nord ovest: stato di emergenza dei collegamenti e dei valichi ferroviari e stradali", e il Il tema del raddoppio del Tunnel del Monte Bianco, è stato giudicato come positivo dalla totalità degli interventi. Il consigliere nazionale Uncem Jean Barocco, intervento tra i relatori, “ha messo in evidenza l’utilità, in primis, di sospendere e rinviare al prossimo anno, i lavori previsti al Tunnel del Monte Bianco e la necessità per la Valle D’Aosta di procedere quanto prima allo costruzione della doppia canna al Monte Bianco”.

Presenti numerosi tra Parlamentari, Sindaci, Presidenti di Unione Montane, amministratori locali, consiglieri regionali e imprenditori del Piemonte e della Valle d’ Aosta.

Tutti gli interventi hanno messo in rilievo la necessità di intervenire sul sistema trasportistico che attraversa le Alpi “con serietà e con uno sguardo complessivo sulle ricadute sulle popolazioni delle comunità locali”.

Da parte sua il sindaco di Moncenisio e Presidente Unione Montana Alta Valle Susa, Avv. Mauro Carena, si è detto “d’accordo sulla costruzione della doppia canna al Tunnel del Monte Bianco, sopratutto per razionalizzare e garantire efficacia e sicurezza ai trasporti Italia/Francia e una vivibilità migliore per le popolazioni dell’intera Valle di Susa”.

Barocco ha pure sottolineato “la necessità di pretendere la presenza delle comunità locali nei processi di pianificazione e progettazione delle infrastrutture viabili che saranno costruite nelle nostre Valli”. Ha quindi proseguito sottolineando la necessità di “pretendere un ristoro economico per le popolazioni che sopportano il sacrificio di avere sul loro territorio infrastrutture a servizio della comunità nazionale ed internazionale”.

Per raggiungere questi obbiettivi ha ravvisato l'opportunità che "le comunità delle valli alpine si confrontino e collaborino quotidianamente e non solo in un momento di crisi come queste"