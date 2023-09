ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA GRANDEUR ET LA MISÈRE DE PIERRE

Blaise Pascal affirmait: "Il faut se connaître soi-même. Même si cette connaissance ne servirait pas à connaître la vérité, elle servirait aumoins à régler sa propre vie"(Pensée,66).

Pierre est l'image de l'homme qui connaît sa misère. Sa grandeur réside dans cette conscience de soi. Après avoir renié le Maître, il pleure amèrement. Il reconnaît qu'il n'aime pas suffisamment le ressuscité en répondant pour la troisième fois: "Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime".

Comme le dessein de Dieu dépasse infiniment les calculs et les prévisions des hommes, c'est cet homme fragile qui aime le Seigneur d'un coeur sans partage qui aura la mission de gouverner l'Église du Seigneur.

Notre méditation se concentre sur les points forts et faibles de Pierre.

1. LA GRANDEUR DE PIERRE

À Capharnaüm, Pierre confesse que Jésus est le sens de la vie de l'homme. À sa question s'ils veulent le quitter eux aussi, Pierre répond: "À qui irions-nous Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle"(Jn6,69).

À Césarée de Philippe, il répond d'une manière excellente à la question posée par Jésus sur son identité. Il confesse que Jésus est le Christ. À ce moment-même, Jésus plein d'émotion, affirme que cette réponse vient de Dieu. Il est tout de suite proclamé bienheureux en recevant la promesse des clés. Sur le plan psychologique, Pierre se sent honnoré, supérieur. À cet instant même, Pierre connaît une chute libre. Il commence à gronder son supérieur. Les vertus fondamentales qui a rendu Pierre le premier parmi les égaux sont l'humilité et l'amour sans ambiguité pour Jésus.

Même s'il commet souvent des erreurs d'appréciation, il le fait de bonne foi contrairement à Judas hypocrite. Dans la pêche miraculeuse, Pierre se reconnaît petit en disant: Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur (Lc5,8). Mais Jésus lui dit:"Sois sans crainte; désormais ce sont les hommes que tu prendras"(Lc5,10). La générosité de Pierre est sans équivoque surtout dans l'événement de la transfiguration. Il invite Jacques et Jean à construire trois tentes sur cette montagne sainte pour Jésus, Moïse et Élie. Il s'oublie lui-même. En effet, il ne dit pas: faisons aussi une tente pour moi. Le vrai amour est l'oubli de soi pour le bien de l'aimé.

Aujourd'hui, Pierre fait aussi l'expérience de l'humiliation pour avoir commis le péché d'auto-éxaltation.

2. LA FAIBLESSE DE PIERRE

L'Evangile de ce dimanche est la suite de la confession de Pierre que nous avons médité dimanche dernier. Comment alors Pierre manifeste-t-il sa misère? Nous nous souvenons que lors du geste prophétique du lavement des pieds, c'est Pierre qui proteste contre cette humiliation de son Maître(Jn13,8).

Il promet à Jésus qu'il est prêt à mourir pour lui (Jn13,37. Pierre a été cohérent jusqu'à un certain moment, car il a coupé l'oreille droite du serviteur du grand prêtre (Jn18,10).

Dans cette nuit tragique, Pierre renie trois fois Jésus (Jn18,17.25.27).

Aujourd'hui, il veut donner une leçon au Maître que rien ne lui arrivera.

Pourquoi cette vie contradictoire de Pierre? Les faiblesses de Pierre sont subtiles.

Jésus qui nous scrute et nous connaît, voit ce qui est caché dans le coeur de Pierre et par là dans le coeur de chacun de nous.

Pierre a une vision erronnée du Messie.

Il ne comprend pas encore que la gloire du Christ se réalise à travers le scandale de la croix. Pierre réduit la messianité de Jésus sur le plan de l'héroïsme. En annonçant sa mort imminente sur la croix, Pierre voit que son avenir devient problématique et sa carrière compromise. Pierre n'a pas compris que le troisième jour il va ressusciter, car c'est une Vérité plus haute et sublime pour un pêcheur de poisson destiné à devenir par la grâce du ressuscité le pêcheur des hommes.



En face de cette révélation triste, Pierre ne peut pas se taire dans son caractère impulsif. Il n'écoute pas, mais veut donner des leçons au Maître en disant: "Dieu t'en garde, Seigneur! cela ne t'arrivera pas"(Mt16,22).

Le bienheureux Pierre devient le malheureux jusqu'à être assimilé au Satan, car ses pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. L'évangéliste ne nous dit pas comment Pierre s'est senti, mais nous fait comprendre que la foi de Pierre traverse la nuit vers l'aube nouvelle de la résurrection du Christ. Si notre foi traverse des crises, apprenons-nous de celui qui détient les clés du Royaume qui a pleuré pour avoir renié le Maître, qui s'est mis à genoux en reconnaissant qu'il est pauvre pécheur. La grandeur et la misère s'harmonisent bien dans la figure de Simon Pierre.

3. LES CONDITIONS POUR SUIVRE JÉSUS

La chute de Pierre devient l'occasion pour Jésus de préciser les conditions pour le suivre. Les disciples sont appelés à passer de la foi enthousiasmique à l'adhésion "au cas sérieux" de la croix. Jésus disaient déjà dans le discours de la montagne que pour être digne du royaume, il faut s'efforcer de passer à travers la porte étroite qui mène à la vie, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition (Mt7,13-14). Dans cet extrait de l'Evangile du jour, la condition pour être un vrai, authentique disciple du Christ se résume en trois verbes qui sont: renoncer, prendre et suivre. Premièrement, le disciple du Christ doit renoncer à soi-même, pour lui appartenir totalement. Deuxièmement, il est appelé à prendre sa propre croix.

Enfin, il doit décider librement à marcher à sa suite. Renoncer à sa propre vie pour suivre le Seigneur, signifie selon le langage de saint Augustin, "l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi qui s'oppose à l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu" (Cfr. La Cité de Dieu, XIV,28). Prendre sa croix nous enseigne la liberté dans la souffrance pour l'amour du Seigneur. Chacun de nous a une croix et Dieu nous donne les forces nécessaires pour la porter jusqu'au bout si nous y consentons. Saint Paul dit à cet effet que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces(1Co10,13). Saint Augustin affirmait dans le même sens en ces paroles: "Qui t'a fait sans toi, ne te sauvera pas sans toi".

Jésus ne nous enseigne pas une nouvelle philosophie de vie destinée à une minorité d'élus, mais nous montre que tout ce qui nous constitue, petit ou grand, les richesses du monde, la science, le pouvoir, l'art, la technologie, les merveilles du monde, tout cela est bon si nous sommes unis au Créateur. Mais si nous vivons "et si Deus non daretur", comme si Dieu n'existait pas, "tout passe, tout coule, tout s'écroule, tout s'effondre". Jésus nous libère des vanité pour fonder notre existence sur la Vérité vivante et concrète qui est lui-même.



PRIÈRE DE CONFIANCE.

Seigneur, tu nous scrutes et nous connais. Tu sais tout. Tu connais nos misères. Tout ce qui est digne, noble, fort en nous vient de toi et nos vanités, nos mesquinités viennent de notre amour propre. Comme Pierre, nous nous mettons à genoux et crions: Seigneur je suis homme de peu de foi, mais tu sais bien que je t'aime. Dans mes peurs, viens à mon aide. Dans mon expérience de succès, aide-moi à me réjouir en toi. En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Rends les témoins vivants de ton amour à tous ceux qui t'ont suivi et que le pouvoir dans ton Église ne soit pas l'objet d'oppression, de convoitise, mais de service dans l'humilité et dans la charité, pour ta plus grande gloire, amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.