Almanach de dimanche 3 septembre saint Gregoire pape

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Domenica 3 settembre

Chiesa parrocchiale di La Salle – ore 10.30

S. Messa per il primo anniversario della morte

del Parroco Can. Silvio Perrin

Lunedì 4 settembre

Vescovado – mattino

Udienze

Mercoledì 6 settembre

Vescovado – ore 11.00

Incontro del Vescovo con gli operatori della comunicazione all’inizio dell’Anno pastorale

Pila – Eremo di San Grato – ore 20.30

Route e Santa Messa con i giovani

Giovedì 7 settembre

Cattedrale – ore 9.30

S. Messa Pontificale e processione per la Solennità di San Grato patrono della Città e della Diocesi

Cattedrale – ore 17.00

Vespri Pontificali

Venerdì 8 settembre

La Salle e Valdigne – mattino

Processione al Santuario di Notre-Dame-de La Guérison e

Santa Messa alle ore 11.00

Sabato 9 settembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di Nus – ore 18.00

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Fénis, Nus, Saint-Barthélemy e Saint Marcel

e per l’ingresso del Parroco don Andrea Marcoz

Domenica 10 settembre

Cattedrale – ore 10.30

S. Messa per il Convegno regionale dell’Ordo Virginum

Seminario Maggiore – ore 15.00

Incontro con le partecipanti al Convegno regionale dell’Ordo Virginum

Chiesa parrocchiale di Chambave – ore 18.30

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Chambave, Diémoz, Saint-Denis e Verrayes

e per l’ingresso di don Alessandro Valerioti nelle Parrocchie di Chambave, Diémoz e Saint-Denis

Lunedì 11 settembre

Seminario Maggiore – pomeriggio e sera

Incontro con gli ordinandi diaconi permanenti

Martedì 12 e mercoledì 13 settembre

Santuario di Oropa

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Giovedì 14 settembre

Curia Vescovile – ore 15.00

Prima riunione del nuovo Consiglio diocesano per gli affari economici

Seminario Maggiore – ore 18.00

Riunione degli uffici pastorali diocesani

Sabato 16 settembre

Chiesa parrocchiale di Villeneuve – ore 18.30

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Aymavilles, Cogne e Villeneuve

e per l’ingresso di don Renato Roux nella Parrocchia di Villeneuve

Domenica 17 settembre

Chiesa parrocchiale di Arvier – ore 10.00

Santa Messa di inizio dell’unità parrocchiale di Arvier, Avise e Valgrisenche

e per l’ingresso del Parroco, don Antonio Leonetti

Cattedrale – ore 15.00

S. Messa per l’Ordinazione diaconale di Giulio Cumino, Domenico D’Imperio, Michelangelo Furfaro, Bruno Genestreti, Massimo Ratto e Daniele Rivetto

Lunedì 18 settembre

Priorato di Saint-Pierre – mattino

Due Giorni” del clero all’inizio dell’Anno Pastorale

Priorato di Saint-Pierre – pomeriggio

Riunione gruppo rielaborazione materiale del mattino

LE MESSAGER RICORDA saint Gregoire pape

La Chiesa celebra an Gregorio I, detto Magno Papa e dottore della Chiesa

(Papa dal 03/09/590 al 12/03/604)

Nacque verso il 540 dalla famiglia senatoriale degli Anici e alla morte del padre Gordiano, fu eletto, molto giovane, prefetto di Roma. Divenne poi monaco e abate del monastero di Sant'Andrea sul Celio. Eletto Papa, ricevette l'ordinazione episcopale il 3 settembre 590. Nonostante la malferma salute, esplicò una multiforme e intensa attività nel governo della Chiesa, nella sollecitudine caritativa, nell'azione missionaria. Autore e legislatore nel campo della liturgia e del canto sacro, elaborò un Sacramentario che porta il suo nome e costituisce il nucleo fondamentale del Messale Romano. Lasciò scritti di carattere pastorale, morale, omiletico e spirituale, che formarono intere generazioni cristiane specialmente nel Medio Evo. Morì il 12 marzo 604.Il sole sorge alle ore 6,53 e tramonta alle ore 20,05

“La politica è più nobile dell’apparire, del marketing, di varie forme di maquillage mediatico; il buon politico dovrebbe assumere come suo primo impegno quello di eliminare effettivamente la fame”. (Papa Francesco)