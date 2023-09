In 150 hanno approfittato dell’apertura straordinaria di Château Vallaise

Oltre 150 le persone, tra valdostani e turisti, hanno approfittato dell’apertura straordinaria di Château Vallaise di Arnad - prevista nel pomeriggio di venerdì 1° settembre, nell’ambito del Festival In-trecci - per visitare il raffinato palazzo tardo-seicentesco, acquisito dalla Regione autonoma Valle d’Aosta nel 2010.

Suddivisi in 8 gruppi, dalle 14.30 alle 18.30, sono stati accompagnati dalle guide alla scoperta di questo articolato complesso architettonico, nato da una primigenia casaforte del XIV secolo e successivamente trasformato nel corso del decennio 1660-1670 dal barone Félix-Charles-François (esponente della potente famiglia valdostana dei Vallaise Romagnano).

L’apertura straordinaria di Château Vallaise ha aperto la seconda edizione del Festival In-trecci, organizzato da Aostasera.it e dal podcast Passaggi a Nord Ovest, in collaborazione con i comuni di Bard e Arnad e con il supporto, per questa iniziativa, della Regione autonoma Valle d’Aosta.

“Ci tengo a ringraziare l’Assessorato regionale Beni e Attività culturali per averci concesso l’apertura del Castello e aver organizzato le visite guidate come da nostra richiesta. Questi numeri dimostrano, ancora una volta, il grande potenziale che Château Vallaise rappresenta per la comunità di Arnad e il suo indotto turistico, in modo particolare quando all’apertura si accompagnano eventi più strutturati. Ne abbiamo avuto l’esempio calzante con Non Solo Show Cooking e ora con il Festival In-Trecci” è il commento di Alexandre Bertolin, sindaco di Arnad.