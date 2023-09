Zona franca strumento perequativo per i disagi del tunnel del Monte Bianco

Pays d’Aoste Souverain, nei giorni scorsi, si è espresso in merito alla situazione attuale e quella futura del tunnel. Senza entrare nuovamente in merito, indubbiamente questo collegamento alle principali arterie viabili europee, porta alla Vallée d’Aoste vantaggi, ma anche parecchie problematiche: traffico con conseguente disagi alla viabilità ed un impatto sull’ambiente, solo per citarne alcuni.

Qualsiasi sia l’avvenire del tunnel, sicuramente nei prossimi anni, la Vallée d’Aoste subirà danni economici non indifferenti, sia per le imprese locali operanti nel mondo dell’edilizia, maestranze ebaniste, il mondo agricolo, il settore turistico e industriale in generale Etc Etc.

L’applicazione della Zona Franca rappresenterebbe un parametro perequativo per permetterci di operare alla stregua di altre regioni europee non gravate da tali problematiche e «servitù di passaggio».

Zone franche instrument de péréquation pour les désagréments du tunnel du Mont Blanc

Pays d’Aoste Souverain s’est exprimé, ces derniers jours sur la situation actuelle et future du tunnel. Sans revenir sur le sujet, cette connexion aux principaux axes routiers européens apporte sans doute des avantages à la Vallée d’Aoste, mais hélas aussi de nombreux problèmes: des désagréments de circulation pour le système routier et un impact sur l’environnement, pour ne citer qu’un peu. Bref, quel que soit l’avenir du tunnel, la Vallée d’Aoste subira sûrement des dommages considérables dans les années à venir, tant pour les entreprises locales opérant dans le monde du bâtiment, que pour les ébénistes, le monde agricole, le secteur touristique et industriel en général Etc Etc.

L’application de la Zone Franche représenterait un paramètre de péréquation pour nous permettre de fonctionner comme d’autres régions européennes non accablées par de tels problèmes et “droits de passage”.