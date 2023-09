Corso gratuito di formazione Medicina e telemedicina di montagna per Medici e Infermieri

Un intervento di Carlo Marzi, Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, aprirà martedì 12 settembre, presso Villa Cameron Courmayeur, il corso di formazione di Medicina e Telemedicina di montagna, accreditato ECM, che fornisce una formazione specifica per i Medici, e Infermieri sulle diverse patologie che si manifestano frequentemente in ambiente montano, per meglio affrontare le situazioni correlate alle patologie d'alta quota.

Destinatari della formazione sono medici specializzandi della Regione Autonoma Valle d'Aosta, medici dipendenti o convenzionati con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, medici frequentanti il corso di formazione in Medicina generale in Valle d'Aosta, infermieri, accolti come uditori in modalità online.

Le lezioni prevedono gli interventi di Lorenza Pratali, presidentessa della Società Italiana di Medicina di Montagna, con una lezione su “Cuore e patologie cardiache in alta quota” e Andrea Caglià, rianimatore all'Ospedale “Parini” di Aosta e responsabile Base di elisoccorso su “Incidenti in valanga: traumi e ipotermia”. Davide Piccolo, Chirurgo vascolare all'ospedale “Parini”, parlerà infine di congelamenti.

Interverrà inoltre Guido Giardini, direttore sanitario USL e presidente di Fondazione Montagna sicura su “Caratteristiche dell'ambiente montano e fisiopatologia”.

L' iniziativa è organizzata e finanziata nell'ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera “CIME - Cooperazione per l'Innovazione della Medicina di montagna” con l'obiettivo di realizzare interventi innovativi per la medicina di montagna. Capofila è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, che lavora insieme con Fondazione Montagna Sicura e, per il Cantone del Vallese, con il GRIMM (Groupe d'Intervention Médicale en Montagne) e l'HES-SO Valais/Wallis, l'alta scuola universitaria professionale Svizzera.

Info e iscrizioni