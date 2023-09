Troppo a volte risulta indispensabile informarsi sulla questione relativa a Crif cattivi pagatori perché si tratta per quella persona di un peso molto pesante da affrontare. In realtà soprattutto negli ultimi anni caratterizzati da una crisi economica stringente nel nostro paese, molte persone hanno affrontato questo problema nel senso che hanno dimenticato o non hanno potuto onorare la rata di un debito che avevano firmato in precedenza.

Ecco perché comunque ora sarà molto importante capire cos'è un cattivo pagatore e un Crif, ma soprattutto è bene cercare di comprendere come farsi cancellare da un registro, in modo da crearsi una nuova reputazione finanziaria.

Questo termine già è molto significativo nel senso che è relativo al fatto che quando chiediamo un mutuo o un prestito o comunque la finanziaria, o ancora quando acquistiamo un oggetto a rate, la banca che ci vuole concedere questa possibilità, nonché la finanziaria dovrà indagare prendendo in considerazione questo registro, e cioè il database che viene chiamato Crif, perché vorrà capire se siamo affidabili da quel punto di vista oppure no.

In questo senso la cosa peggiore che ci può capitare è proprio quella di essere iscritti al registro dei cattivi pagatori, nel senso che se il nostro nome viene messo dentro il registro relativo ai cattivi pagatori, perderemo la fiducia delle banche: quindi nessuno ci concentrerà più un prestito tranne rare eccezioni.

Diciamo pure che in questo registro non ci sono solo le cose negative dei cittadini in questo senso ma anche quelle positive e cioè quelle relative persone che sono puntuali col fatto di pagare i prezzi

In quel caso invece abbiamo la possibilità se chiediamo un prestito di ottenerlo più rapidamente, proprio perché siamo nella parte positiva della lista.

Invece per quanto riguarda il termine cattivo pagatore è una cosa diversa perché in questo caso tutte è relativo a una segnalazione negativa.

Come e quando si viene segnalati come cattivi pagatori

Abbiamo già accennato a queste cose, ma volendo fare una sintesi tutto è relativo al fatto che se noi andiamo a comprare qualcosa per esempio in un negozio, per noi stessi o per fare un regalo, quindi ci possiamo riferire a un telefonino a un computer o a qualunque altra cosa, se non abbiamo i soldi in contanti possiamo ottenere un prestito e un finanziamento per pagare il tutto in piccole rate.

In questo caso quindi otterremo in maniera veloce quello che abbiamo acquistato, però dobbiamo rimborsare il denaro alla finanziaria che ci ha concesso il prestito.

Ma il punto è che, anche se paghiamo rate piccole, può succedere che non abbiamo i soldi in quel momento molto più probabilmente, visto che parliamo appunto di piccole cifre, ci dimentichiamo di pagare più volte le rate.

In questo caso verremo inseriti nella lista dei cattivi pagatori, per poi dover affrontare tutta una serie di step dal punto di vista finanziario per uscirne perché altrimenti andremo a compromettere molte situazioni dal punto di vista finanziario.

In queste situazioni la cosa peggiore è farsi prendere dal panico o fare scelte istintive, mentre la cosa migliore è rivolgersi a professionisti che fanno parte di uno studio legale per avere una consulenza approfondita.