La prima cosa da dire quando parliamo di consolidamento prestiti e che se andiamo a cercare su internet delle informazioni troviamo tantissimi articoli che ne parlano e li troveremo sotto la denominazione di consolidamento debiti, e si sta parlando della stessa cosa.

Di sicuro stiamo parlando di un argomento che non è facile da affrontare perché estremamente delicato, però è un qualcosa del quale potremmo averne bisogno, e quindi avere delle informazioni preliminari per sapere come muoverci in anticipo può essere molto utile.

In poche parole questo tipo di consolidamento prestiti o debiti come lo vogliamo chiamare riguarda quelle persone che vogliono ridurre il peso di tanti finanziamenti che hanno sulle spalle perché hanno bisogno magari di altri prestiti ,e quindi vogliono ricorrere a quello che viene definito presto di consolidamento deboli che permetterà loro di far confluire tutti i finanziamenti accorpandoli in un'unica rata, e quindi di fatto estinguendoli con una rata che sarà più leggera con dei tassi più bassi quando ci sono le giuste condizioni.

Certo è che bisogna subito dire a scanso di equivoci, che comunque va analizzata sempre ogni situazione da casa a caso parlando con i vari consulenti degli istituti finanziari ai quali ci rivolgiamo perché tutto dipende per esempio dall'entità del debito o delle caratteristiche dei vari finanziamenti, e soprattutto dipende dalla situazione economica e finanziaria della persona in quel momento, persona che appunto potrebbe aver bisogno di liquidità aggiuntiva, e quindi gli hanno spiegato che questo è l'unico modo.

Di sicuro una delle prime cose che spiegheranno i vari esperti nel settore ai quali ci si rivolge, e che non bisogna confondere questo istituto di consolidamento prestiti con quello che viene definito rifinanziamento del debito che riguarda invece la possibilità di chiudere tutti i vari finanziamenti, e aprirne uno nuovo mantenendo sempre un'unica rata

A differenza del consolidamento prestiti di cui parliamo in questo articolo che riguarda anche la possibilità di includere degli altri finanziamenti o prestiti per acquistare beni o includere delle carte di credito per fare gli altri esempi.

Prima di decidere se optare per un consolidamento prestito bisogna avere delle informazioni dettagliate

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non dobbiamo fare l'errore di scegliere con troppa fretta la soluzione del consolidamento prestiti in realtà nessuna scelta in ambito finanziario dovrebbe essere presa alla leggera e in maniera impulsiva, ma bisogna sempre ragionarci su.

Oltre a ragionarci su e non essere impulsivi bisognerebbe anche trovare degli esperti nel settore che ci possono guidare e orientare in questo percorso per esempio spiegandoci che il procedimento è più lungo di un classico prestito, semplicemente perché l’istituto di credito in questione dovrà fare delle verifiche sul nostro trascorso creditizio.

Questo significa poi nel concreto controllare le varie banche dati online per capire se in passato abbiamo avuto problemi con restituire delle rate di un prestito, mentre se abbiamo una storia affidabile da questo punto di vista di sicuro avremo molte meno difficoltà a ottenere quello che vogliamo ottenere in poche parole.