IL PEPERONCINO ROSSO

TUNNEL BIANCO: FA RIDERE CHI SI ATTESTA MERITI "BENE CHE SE NE PARLI, MA POCHI LO FANNO CON COGNIZIONE DI CAUSA"

"Resta un sorriso mesto leggendo i comunicati di chi si ascrive meriti che non ha". Lo scrive sul suo blog Luciano Caveri, assessore agli Affari europei della Regione Valle d'Aosta, commentando la decisione di rinviare la chiusura del traforo del Monte Bianco a causa della concomitante chiusura ai mezzi pesanti del tunnel del Fréjus, e le decine di comunicati stampa a commento della decisione. "Vedo molti sapientoni in azione sul dossier" del traforo del Bianco e degli altri valichi con la Francia, scrive Caveri. E aggiunge: "Sono contento che se ne parli e sono triste che siano in pochi a farlo con cognizione di causa e sono stizzito che alcuni lo facciano seguendo solo l'emotività per cavalcare il problema, pur mancando degli elementi fondamentali per poterne discutere seriamente".