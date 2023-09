Il PD VDA organizza la Festa dell'Unità 2023

Dopo 10 anni torna in Valle d’Aosta la Festa dell’Unità il 15-16-17 settembre presso il ristorante Intrecci di Aosta in via Binel.

“Abbiamo fatto un grande lavoro per poter far ripartire una Festa che molti hanno nei propri ricordi e che purtroppo i giovani non hanno mai vissuto” spiega il segretario Luca Tonino “un programma ricco che ci consentirà di parlare di temi e di pensare al futuro della nostra regione, del nostro Paese e dell’Unione Europea”. Uno sguardo locale e internazionale per ridare il giusto spazio alla politica

Saranno presenti il capodelegazione PD al Parlamento Europeo Brando Benifei e la Vice Presidente Chiara Gribaudo. Sarà con noi anche la co-presidente di Volt Italia Eliana Canavesio.

Si inizierà venerdì 15 settembre alle h.17.00 con un dibattito molto attuale "PNRR e comuni". Ne parleremo con Gianni Nuti, sindaco di Aosta, Matteo Chiantore, sindaco di Ivrea, Vilma Gaillard, segretaria CGIL VdA, Clotilde Forcellati, assessora del Comune di Aosta. Modera: Cecilia Lazzarotto (commissione PNRR Comune di Aosta).

A seguire la cena (è gradita la prenotazione) e il concerto di Elisa Neve, giovane cantautrice valdostana

Sabato 16 settembre alle h.17.00 parleremo di "Scuola e università" con Jean-Pierre Guichardaz, Assessore regionale, Simona D'Agostino CGIL scuola, Alessia Demé CISL scuola. Modera: Sofia Colombini (segretaria Giovani Democratici).

Alle 18.30 parleremo di "Europa e futuro" con Brando Benifei, capodelegazione PD al Parlamento Europeo, Eliana Canavesio, co-presidente di Volt Italia, Sara Timpano, funzionaria ed esperta in fondi europei. Modera: Fulvio Centoz.

Questo momento sarà importante perché sarà l’occasione per formalizzare l’accordo di collaborazione con Volt Italia, avvenuto qualche mese fa.

La serata proseguirà con un apericena (è gradita la prenotazione) e il concerto dei TNT che proporranno musiche anni ‘70-‘80-‘90.

Domenica 17 settembre alle h.10.30 ci sarà l’assemblea regionale aperta con Chiara Gribaudo, vice presidente del PD, che torna in Valle d’Aosta per parlarci di salario minimo e parità di genere. Con lei interverranno il Segretario regionale Luca Tonino, Paolo Cretier, capogruppo Consiglio Regionale, Cecilia Lazzarotto, direzione nazionale.

Seguiranno storie raccontate e cantate di Bobo Pernettaz e Roberto Contardo. La Festa dell’Unità 2023 si concluderà con un pranzo conviviale (è necessaria la prenotazione).

“Siamo soddisfatti e speriamo di vedere molte compagne e molti compagni nella tre giorni di Festa. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente il ristorante Intrecci per averci consentito di organizzare la Festa. Un luogo più che mai significativo, di accoglienza e inclusione sociale” conclude Luca Tonino.

Le prenotazioni dei pasti potranno essere fatte inviando una e-mail a pdemocraticovda@gmail.com, specificando allergie ed intolleranze entro lunedì 11 settembre.