LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA: DONA AD ESSI IL GIUSTO RIPOSO

Se guadagnano tanto

Per quelli che seguono il calcio il termine “cooling breack” è ormai di uso comune, per quelli che non gliene frega niente del calcio spiego: é una breve interruzione di una partita di calcio concessa dall’arbitro per consentire ai calciatori di rinfrescarsi, in caso di caldo eccessivo. Una volta per ogni tempo di gioco e dopo 25 minuti. Giusta precauzione nei confronti di chi fatica intensamente.

Mi domandavo, percorrendo l’autostrata Torino-Savona che è tutta un cantiere praticamente su ogni viadotto (vedi il ponte Morandi) se gli operai che vi lavorano per 8 ore e non per due tempi da 45 minuti, abbigliati con indumenti fluerescenti ad alta visibilità, non in pantaloni corti, sotto un sole da oltre 40 gradi, abbiano diritto al coolong breack. Notavo che per chilometri di cantiere non c’è un riparo. Una tettoia, una tenda, un camper.

Forse però gli operai non ne hanno bisogno perché, come dice il ministro Lollobrigida, mangiano meglio dei ricchi calciatori che per questo sono più cagionevoli di salute?