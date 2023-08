Aosta ospita la presentazione del libro "L'arte della Guerra Ibrida"

Si terrà alle ore 18:00, ad Aosta, presso la Libreria Briviodue, piazza Chanoux, 28/b (piazzetta esterna), la prestazione, da parte di Stefano Aggravi, Responsabile Regionale dell’Istituto Milton Friedman, del libro “L’arte della Guerra Ibrida”, scritto da Emanuel Pietrobon.



“Ogni epoca ha la sua forma di guerra” - Scriveva Carl von Clausewitz e così ha inizio “L’arte della Guerra Ibrida - Teoria e prassi della destabilizzazione”, scritto da Emanuel Pietrobon, edito da Castelvecchi. Non solo un saggio di come è cambiata la storia della guerra negli ultimi 100 anni, bensì, utile a capire quanto sta accadendo in questo periodo complesso dalle pianure dell’Ucraina, all’Africa e a chissà qualche altra parte del mondo nei prossimi tempi. La guerra di oggi è cambiata e la sua dimensione pervasiva nelle società colpite, nonché social la rende molto diversa dal passato. La guerra non è più soltanto un insieme di fatti dinamici e fisici, bensì cognitivi, psicologici e tecnologici spesso confusi con situazioni che alla guerra non ci fanno nemmeno pensare.



L’ingresso è libero. Per firmacopie e prenotazioni contattare direttamente la Libreria Briviodue.