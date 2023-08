IL PEPERONCINO ROSSO

Valorizzarsi senza esagerare è un pregio di pochi. In queste ore abbiamo assistito ad una gra di chi aveva più meriti per il rivio dei lavori al traforo del Monte Bianco, da Tajani a Salvini e vi discorrendo. Vantarsi è un difetto, se chi lo fa non ne ha motivo. E in genere, non amiamo le persone che evidenziano pregi e risultati.

Sul traforo del Monte Bianco ha prevalso il buonsenso, che ieri Uncem aveva invocato, per avere una sospensione dei lavori al tunnel del Monte Bianco, in attesa sia ripristinata la piena operatività delle linee viarie e ferroviarie al Frejus e dall'Italia verso la Maurienne.

Non è un ritardo, a nostro giudizio, ma era una necessità.Ora serve un serio ragionamento sui flussi, sui traffici, sulle opere, sul ruolo dei territori montani, in tutte le Alpi, per tutti i valichi e i tunnel, come ha ricordato nei giorni scorsi Jean Barocco, consigliere nazionale Uncem sottolineando che le Alpi devono essere aperte. Le Alpi devono essere cerniera e non barriera dell'Europa più unita anche grazie ai transiti.