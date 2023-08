Emile Gorret coordinatore e Rosanna Scapoli segretaria di Esprì Jeunes

Emile Gorret e Rosanna Scapoli, due giovani appassionati e determinati, dunque, ricoprono i ruoli di coordinatore e segretaria di Esprì Jeunes, un'associazione giovanile che si ispira ai principi sacrosanti sanciti dalla costituzione: libertà, azione ed espressione.

L'Associazione è molto più di un semplice raggruppamento di giovani. Come speiga una nota - è fondata su principi profondi che pongono la persona al centro, abbracciando la giustizia sociale e le opportunità paritarie, con un impegno tangibile alla partecipazione di giovani provenienti da ogni strato sociale".

Il fulcro della missione è "abbracciare una visione moderata, in linea con ideali politici riformatori-liberali, mirando a migliorare le condizioni di vita nella pittoresca Valle d'Aosta. In questo cammino verso il progresso, l'associazione cerca di coinvolgere tutti i giovani che condividono un legame profondo con il territorio e la sua identità unica.

Dunque, guidando con passione e impegno il gruppo, ci sono Emile Gorret e Rosanna Scapoli. Emile, 28 anni, è un laureato magistrale in Scienze amministrative e giuridiche, che vanta anche la sua attuale carica di Consigliere comunale a Châtillon. La sua voce risuona come coordinatore, portando con sé una vasta esperienza e una dedizione contagiosa. Dall'altro lato c'è Rosanna Scapoli, 26 anni, un'impegnata laureata magistrale in Economia e politiche del territorio e dell'impresa, che assume il ruolo di segretaria all'interno dell'associazione. La sua energia e determinazione sono palpabili, mentre si impegna a tessere la trama delle iniziative e dei progetti dell'associazione.

Un tassello fondamentale nella storia di Esprì Jeunes è la stretta collaborazione con un altro gruppo giovanile di rilievo, "La Renaissance Valdôtaine". A guidarli ci sono due giovani altrettanto promettenti: Roberto Mestieri, 25 anni, un laureando in Scienze politiche, e Sharon Jotaz, 21 anni, Consigliera comunale di Bionaz e aspirante laureanda in Scienze infermieristiche. Questo dinamico quartetto è unito dalla passione comune per il cambiamento e il dialogo costruttivo.

Incontri dopo incontri, emerge chiaramente la volontà condivisa di cooperare attivamente e di creare una sinergia significativa tra i due gruppi. La loro strada è fatta di dialogo, di confronto proficuo e continuo, concentrandosi su obiettivi comuni che si articolano in modo chiaro:

Una dedizione incrollabile alla tutela e promozione della cultura valdostana, con un'affezione particolare alla lingua francese, che è un segno distintivo della regione. Entrambe le associazioni, si legge ancora nella nota, "Esprì Jeunes e Renaissance Valdôtaine, si adoperano con zelo per preservare le lingue locali e diffonderle attraverso vari strumenti".

Altri obiettivisono la valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso politiche mirate che proteggano la biodiversità e favoriscano un turismo sostenibile. Ma l'ambizione delle due associazioni va oltre i confini regionali, con sforzi mirati a comunicare efficacemente a livello nazionale tramite un sistema pubblicitario strategico.

Una profonda consapevolezza dell'importanza del dialogo e della condivisione per affrontare le sfide della Valle d'Aosta. Questa consapevolezza li spinge a sostenere la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, archeologico, artistico, documentale e archivistico che costituiscono il cuore pulsante della storia e dell'identità valdostana.

Un legame che va oltre i confini nazionali, aprendosi al coordinamento e allo scambio culturale con movimenti giovanili sia italiani che internazionali. Il loro impegno per il dialogo e il confronto è intrinseco alla loro identità. Infine, una determinata lotta contro ogni forma di discriminazione di genere, razziale e di orientamento sessuale. I valori di rispetto e uguaglianza sono nel cuore di ogni iniziativa che intraprendono.

In sintesi, Emile Gorret, Rosanna Scapoli e i loro compagni di viaggio, insieme ai giovani di La Renaissance Valdôtaine, stanno plasmando un futuro migliore per la Valle d'Aosta. La loro dedizione, il loro impegno e la loro passione sono la linfa vitale di un movimento che incarna il cambiamento e la speranza della Petite Patrie.