Testolin: “Per ora confermata programmazione interventi Traforo del Monte Bianco”

A margine della seduta deliberativa straordinaria di oggi, mercoledì 30 agosto, ha analizzato la situazione creatasi da lunedì al Traforo del Monte Bianco a seguito della chiusura al traffico pesante del Frejus. Il Presidente della Regione Renzo Testolin ha riferito ai colleghi del Governo i dettagli della situazione del traffico emersi dalla riunione di ieri sera del Comitato operativo viabilità- COV e i contenuti delle sue interlocuzioni istituzionali in atto.

“Dall’ultimo colloquio avuto questa mattina con i vertici del Geie Traforo del Monte Bianco – ha spiegato il Presidente della Regione – è emerso che, al momento, non c’è una variazione della programmazione degli interventi manutentivi previsti. Seguiremo di ora in ora l’evoluzione della situazione anche attraverso la costante interlocuzione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Proprio in queste ore è evidente quanto il collegamento transalpino sia vitale per la nostra regione, per tutto il Paese e per l’Europa; dopo aver risolto questa emergenza, non è più rinviabile un serio ragionamento politico-istituzionale sul futuro di questa infrastruttura”.