LA SCOMPARSA DI MICHELA MURGIA

La morte di MICHELA MURGIA, per una malattia renale , ha scatenato estremismi da ambo le parti , sia da parte dei suoi sostenitori , che da parte dei suoi avversari . Se potessero, le due fazioni, scatenerebbero un'altra guerra civile.

Personalmente mi sento equidistante dalle due agguerrite fazioni, dai due " opposti estremismi" ( per usare un termine caro alla DC negli anni ' 70 ). Per me la MURGIA rimane una grande intellettuale, scrittrice (da una sua opera è stato tratto un film ), coerente con le sue idee. Anche se certe sue espressioni le ritengo non- condivisibili , come quella che " l ' Uomo dovrebbe vergognarsi di essere uomo " , una posizione che NON ebbero neanche le più radicali femministe degli anni ' 60 e '70, che mai usarono una simile espressione.

Penso che NON tutti gli uomini ( o meglio maschi ) si possino mettere sullo stesso piano. MICHELA MURGIA era spesso oggetto di attacco da parte del quotidiano "La Verit " e dalla rivista della destra radicale 'Primato', dove veniva investita anche da collaboratori di tale testata appartenenti al sesso femminile. C ' è chi si è chiesto come abbia potuto la MURGIA coniugare il suo femminismo estremo con i funerali celebrati con rito cattolico.

Una risposta a tale quesito potrebbe ( dico potrebbe!) essere la sua arcaica religiosità sarda, tutta femminile, matriarcale, "lunare " e " tellurica " e a volte " tenebrosa " (direbbe JULIVS EVOLA), una sorta di "paganesim " , ancorché cristianizzato dopo la diffusione nell' isola del messaggio cristiano. Messaggio però appena verniciato sul preesistente paganesimo, paganesimo che continua nei secoli, pur con una verniciatura cristiana o cattolica. MICHELA usò il femminismo per portare agli estremi la sua fede ancestrale, risalente a prima dei Romani.

La Sardegna descritta da GAVINO LEDDA in " Padre-Padrone " può essere al massimo la triste vicenda personale dello scrittore , ma NON è la norma . E questo me lo dissero molti anni fa degli amici sardi , per di più di Sinistra, i quali arrivarono a definire LEDDA " un cretino " . L' isola mediterranea ha una tradizione nel male e nel bene essenzialmente MATRIARCALE , e questo lo si nota dai romanzi di MARIA GRAZIA DELEDDA , sopratutto " Canne al Vento " , dove le figure femminili sono predominanti, non a caso l ' opera preferita dalla MURGIA, di cui anni fa ne lesse dei brani alla radio. Alcuni " partigiani " della MURGIA si sono lamentati per il fatto che alcuni vescovi italiani - tra cui mons. SUETTA della diocesi di Ventimiglia ( Imperia ) - hanno condannato gli applausi e i rumori tenutisi nella chiesa romana dove si sono celebrati i funerali. NON sono praticante, ma da laico, quale mi considero, penso che ogni "circolo degli scacchi", ogni " società filatelica " e ogni " bocciofila " abbia i suoi regolamenti interni (e questo lo pensava anche il grande laico UMBERTO ECO ), per cui NON c' è da stupirsi di tale condanna.

La Chiesa NON può rinnegare sé stessa (vii immaginate se in un circolo o società sovracitata, si decidesse a un certo punto di negare gli scopi per cui sono sorti?). Certo " Libera Chiesa in libero Stato ". Ma appunto per questo la chiesa ha i suoi regolamenti interni che non può abolir . Se mai sta ai " diversamente credenti" crearsi un ' altra chiesa, come con più coerenza fecero MARTIN LUTERO e altre figure della Riforma.

E comunque con MICHELA MURGIA scompare una grande letterata, anche se da parte nostra NON sempre condivisibile, ma NON condividiamo neppure lo sbrigativo giudizio di VITTORIO SGARBI che ha detto che la MURGIA ha scritto solo " minchiate " - Come al solito SGARBI ( che qualche volta dice anche cose giuste ) è sempre brusco nei giudizi, e NON sa distinguere gli aspetti positivi da quelli negativi. Dovrebbe darsi una calmata e riflettere di più...