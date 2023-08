Sei pronto a esportare in Svizzera?

Chambre Valdôtaine, attraverso lo Sportello SPIN2 Enterprise Europe Network (EEN) in gestione associata con Unioncamere Piemonte e in collaborazione con la Camera di Commercio italiana per la Svizzera, invita le aziende valdostane attive nel settore agroalimentare a partecipare ad una mattinata dedicata all'internazionalizzazione in Svizzera che si terrà il 20 settembre 2023 presso l'Institut Agricole Régional, salone Joseph Vaudan (Reg. la Rochère, 1 - AOSTA) dalle ore 09.15.

L'incontro sarà l'occasione per affrontare diversi temi tra cui:

Quadro macroeconomico svizzero

Interscambio Svizzera-Italia

Posizionamento agroalimentare

Export Valle d’Aosta-Svizzera

Tratti distintivi del mercato svizzero

Focus agroalimentare

Consumo, prodotti, distribuzione

Tendenze attuali

Consigli pratici

Preparazione e analisi

Aspetti tecnici e normativi

Promozione

Al termine della mattinata vi sarà inoltre l'opportunità di richiedere, tramite il google moduli, un incontro personalizzato per una prima analisi di fattibilità sul grado di maturazione dell’impresa.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria al link.

Scadenza adesioni: 18 settembre 2023.

L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto "Typicity, Innovation, Competitiveness in Alpine dairy products - TYPICALP IV Avviso INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA - ASSE 1 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE" PROGETTO N. 3756018 - CUP D75F18001060007. Operazione co-finanziata dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.

