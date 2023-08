Intervento con autoscale e autobotte nel Comune di Verrès, questa mattina, per un incendio di quadro elettrico alimentato da pannelli fotovoltaici.

L'incendio è stato estinto e non si registrano persone coinvolte. Il personale intervenuto è sul posto per la messa in sicurezza dell'impianto.

Intervenuto anche il personale del distaccamento volontari di Verres.