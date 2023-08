Tunnel du Mont Blanc (Haute-Savoie)

Les équipes du GEIE du Tunnel du Mont Blanc et d’ATMB sont mobilisées sur le terrain pour aider les conducteurs véhicules légers et poids lourds en attente vers l’Italie

En raison de la fermeture du tunnel du Fréjus aux poids lourds et du trafic dense lié aux vacanciers, l’accès français au Tunnel du Mont Blanc est saturé.

Aussi, il est fortement recommandé de rejoindre l’Italie par l’A8 et Vintimille.



Actuellement, les poids lourds sont stockés sur l’aire de Passy et sur les voies de l’A40 à sa hauteur.

Aussi, pour les poids lourds déjà sur l’A40, il leur est fortement recommandé de s’arrêter sur les aires de Bonneville et de Valleiry.



Sur l’A40, les véhicules légers en direction de Chamonix doivent impérativement emprunter la sortie n°21 Passy et suivre la déviation, ils pourront ensuite reprendre la RN205 à l’échangeur n°24 de Servoz.

La plus grande prudence leur est recommandée sur la RN205 à l’approche de la file de droite contenant les véhicules en attente vers le Tunnel du Mont Blanc.





Les équipes d’ATMB et du GEIE du Tunnel du Mont Blanc sont mobilisées pour protéger les conducteurs et faciliter leur attente.



En attendant de connaitre l’avancement et les modalités de réouverture du tunnel du Fréjus aux poids lourds, il est essentiel de s’informer avant de prendre la route vers l’Italie :