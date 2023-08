Possibile rinvio chiusura traforo Monte Bianco

Per lunedì 4 settembre è stata pianificata la chiusura del tunnel del Monte Bianco per lavori che dovrebbero durare 15 settimane. Tuttavia, questa chiusura potrebbe essere rimandata a causa di una frana avvenuta in Savoia, oltreconfine, che ha bloccato il tunnel stradale del Fréjus, un importante itinerario alternativo. Questa situazione potrebbe causare problemi nei trasporti tra Italia e Francia.

Confindustria aveva già espresso preoccupazione per l'impatto economico di questa chiusura sul PIL. Ora c'è il timore che l'interruzione dei trasporti pesanti attraverso il Monte Bianco possa causare problemi nei trasporti internazionali su strada tra i due paesi.

Il gestore del tunnel, Geie-Tmb, aveva programmato la chiusura fino al 18 dicembre, ma ora stanno attendendo valutazioni sulla riapertura del tunnel del Fréjus prima di prendere una decisione definitiva sulla chiusura del Monte Bianco.

Il tunnel del Fréjus dovrebbe assorbire la maggior parte del traffico pesante che passa normalmente attraverso il Monte Bianco. Se il tunnel del Fréjus non dovesse riaprire prima del 4 settembre, ci potrebbe essere la necessità di rivedere i piani di lavori di rifacimento nel tunnel del Monte Bianco.

Il progetto di lavori nel tunnel del Monte Bianco mira a individuare metodi e tecnologie per migliorare la struttura, affrontando problemi come la presenza di amianto e umidità sulla volta. L'articolo menziona anche l'ipotesi di ulteriori chiusure annuali fino al 2041 e la possibilità di duplicare la struttura attuale come alternativa.

La Francia sembra essere contraria alla costruzione di una seconda canna nel tunnel.

Inoltre, si menziona il tunnel di base del Tav come possibile soluzione per mantenere i collegamenti tra Italia e Francia nonostante gli eventi come la frana in Maurienne.

C'è anche un appello al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per considerare lo spostamento dei lavori nel tunnel del Monte Bianco alla fine dell'emergenza nella zona di Maurienne, dove la situazione è critica e l'isolamento del paese è considerato pericoloso.