Pour l’Autonomie “Da sempre chiediamo soluzioni per il Tunnel del Monte Bianco”

Pour l’Autonomie e i suoi Consiglieri esprimono nuovamente "forte preoccupazione" per la problematica connessa ai collegamenti internazionali che sta diventando sempre più difficile e complessa da gestire, come dimostrato dalla chiusura del Traforo del Frejus a seguito di una frana.

«Tale evento e le sue ripercussioni sulla viabilità internazionale» dichiara Augusto Rollandin, Presidente e Capogruppo di Pour l’Autonomie «dovrebbero finalmente indurre le autorità nazionali italiane e francesi alla comprensione delle ragioni che da sempre ci hanno mosso nel ribadire con forza la necessità di lavorare sulla seconda canna del Tunnel del Monte Bianco. Tra pochi giorni proprio questo nostro Tunnel dovrebbe chiudere per i lavori di manutenzione, e purtroppo, nonostante le nostre reiterate sollecitazioni al Governo nazionale ed al Governo francese, mancano risposte concrete su come si possano garantire i flussi tra i due Paesi, e quanto siano sostenibili le code e i disagi provocati ai viaggiatori» .

Il movimento Pour l’Autonomie auspica che "quanto accaduto induca ad una profonda e concreta riflessione sul futuro dei nostri collegamenti internazionali, fondamentali non solo per la nostra Regione, che crediamo meritino rilevanti investimenti ed opere di sviluppo, come da noi sempre sottolineato".