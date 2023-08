L'amichevole è aperta a tutti gli allevatori della Valle d'Aosta

possono partecipare tutte le capre anche quelle già qualificate per la finale regionale. Sono escluse le capre non in regola con il controllo parti.

Le iscrizioni - OBBLIGATORIE - entro giovedì, al 3487229039

Saranno premiati i primi 4 soggetti per ogni categoria. A tutti gli allevatori sarà dato un premio di partecipazine.