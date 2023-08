Testolin conferma "necessario raddoppio traforo Monte Bianco

In seguito alla frana verificatasi in Savoia, che ha portato alla temporanea chiusura del tunnel del Fréjus per i mezzi pesanti, il governatore della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha ribadito l'importanza del raddoppio del tunnel del Monte Bianco come misura necessaria per garantire una maggiore sicurezza e continuità nei traffici transfrontalieri.

Testolin ha evidenziato che la preoccupazione riguardo alla possibilità di chiusure o blocchi di altre infrastrutture lungo l'arco alpino, che potrebbero paralizzare gli scambi commerciali e i collegamenti tra Italia e Francia, era stata precedentemente sollevata.

"Una delle nostre considerazioni, sollevata anche con l'inviato di missione del ministero francese dell'Ambiente, era stata quella relativa ad un'eventuale chiusura o blocco di altre strutture sull'arco alpino che avrebbero potuto paralizzare i traffici transfrontalieri", ha ricordato Testolin.

Nella consueta conferenza stampa settimanale della Giunta, Testolin ha sottolineato che parallelamente ai lavori di rifacimento della volta del tunnel del Monte Bianco, i quali inizieranno il prossimo 4 settembre e si protrarranno fino al 18 dicembre, si rende sempre più urgente l'idea di raddoppiare la canna del tunnel.

Questa proposta di raddoppio assume un'importanza ulteriore alla luce della situazione attuale, evidenziando la necessità di garantire flussi di traffico più fluidi e continui tra i due paesi.

Il governatore Testolin ha informato che la Regione Valle d'Aosta è attivamente coinvolta nella gestione di diverse questioni che emergeranno durante il periodo di chiusura del tunnel. In collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta e la Chambre (la Camera di Commercio locale), sono state messe in atto iniziative mirate a monitorare le implicazioni socio-economiche nel territorio circostante. Questo approccio mira anche a individuare strategie per affrontare le situazioni che verranno osservate durante questo periodo.

In aggiunta, è prevista una verifica tecnico-ambientale condotta da ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) e da un'analoga società transalpina, al fine di analizzare le differenze tra la viabilità quando il tunnel è aperto e quando è chiuso.Questi sviluppi sottolineano la crescente consapevolezza dell'importanza di garantire una connettività stabile tra Italia e Francia attraverso il raddoppio del tunnel del Monte Bianco, al fine di evitare interruzioni significative nei collegamenti transalpini a causa di eventi come frane e altri incidenti simili.

La ferrovia internazionale tra l'Italia e la Francia attraverso il tunnel del Frejus è chiusa "per un periodo indefinito" dopo la frana caduta ieri pomeriggio in Savoia, nella Valle della Maurienne.

La società francese Sncf ha bloccato i treni nelle loro stazioni di origine e per il ripristino della circolazione si dovrà attendere giorni, forse una settimana. Lo riferisce la commissione intergovernativa Italia-Francia per il collegamento ferroviario Torino-Lione.