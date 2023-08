GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i servizi per l’esecuzione dei tagli fitosanitari a integrazione del programma regionale delle acquisizioni di forniture e servizi. La spesa complessiva è di 250 mila e 100 euro.

È stato modificato il programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025. Nello specifico, si tratta della realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada militare nel comune di Etroubles, per complessivi 50 mila euro, e della realizzazione della pista forestale tra le Loc. Grangette e Vencorère nel comune di Verrayes, con una spesa complessiva di 45 mila euro.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il progetto per la tutela e la promozione della lingua minoritaria francoprovenzale da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione di un finanziamento sui fondi previsti per il 2023. Si tratta di fondi previsti per la tutela delle minoranze linguistiche storiche e nello specifico le proposte riguardano lo Sportello linguistico e l’attività culturale di promozione linguistica relativa alla stampa di pubblicazioni in lingua minoritaria da destinare alle scuole dell’infanzia e primarie della Regione partecipanti al Concours Cerlogne.

Le Gouvernement régional a approuvé l’organisation, au titre de l’année scolaire 2023/2024, de la 62e édition du concours de patois « Abbé Jean-Baptiste Cerlogne » dans la commune de Courmayeur.

Le Gouvernement régional a aussi approuvé l’organisation des cours de l’école populaire de patois – session 2023-2024. L’organisation est confiée directement aux communes qui donneront leur disponibilité à organiser un ou plusieurs cours sur leur territoire et qui se chargeront aussi de la promotion et de la communication de l’initiative.

È stata approvata l’organizzazione di un evento espositivo dedicato alla fotografa Sophie-Anne Hérin in programma per la primavera 2024, nonché di azioni finalizzate alla programmazione e organizzazione delle attività culturali del Castello Gamba di Châtillon, dal mese di settembre 2023 e per l’anno 2024.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Sono stati approvati i finanziamenti, a valere sul programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, relativi al progetto “Interventi per la messa in sicurezza e per la prevenzione dei rischi di natura idrogeologica: gestione dei rischi idrogeologici” che interessa, nello specifico, il centro abitato di Pontboset, per un importo complessivo di 2 milioni 563 mila e 596 euro, la strada romana delle Gallie e l’accesso da est al Comune di Bard e al Forte di Bard, per un importo di 2 milioni 566 mila e 2 euro, e al progetto “Sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente Comboé nei Comuni di Pollein e Charvensod e sistemazione idraulica del torrente Val Moudzou nel comune di Pollein”, per una spesa complessiva di 3 milioni 430 mila e 406,98 euro.

Il Governo regionale, inoltre, ha approvato l’acquisizione di una vetrina ad atmosfera modificata, finalizzata alla conservazione del reperto di marmotta mummificata presso il Museo regionale di Scienze naturali “Efisio Noussan”. Nell’ambito di una convenzione di collaborazione scientifica con la Regione, l’Istituto l’istituto di ricerca Eurac Research di Bolzano ha sviluppato due prototipi tecnologici che costituiranno la tecnologia essenziale per la realizzazione della vetrina per il Museo, garantendo un eccezionale grado di tenuta dei gas nonché la possibilità di mantenere parametri di conservazione stabili per un lungo periodo di tempo.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata l’acquisizione, da parte della Regione, di 250 dispositivi “Umana t1 heart4 monitor”, forniti nell’ambito dell'appalto pre-commerciale per l’acquisizione di servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella tematica relativa a sistemi innovativi di telemedicina.

È stata, inoltre, approvata la partecipazione della Regione Valle d’Aosta all’evento “Smau Milano 2023”, attraverso il coinvolgimento di startup innovative. L’evento è in programma a Milano il 18 e 19 ottobre 2023, con il coinvolgimento di una selezione di 6 startup e imprese innovative.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la concessione, a favore dell’Association Matterhorn Cervino Speed Opening con sede a Zermatt, del contributo per l’anno 2023 a sostegno delle spese per la realizzazione di infrastrutture sportive temporanee, funzionali allo svolgimento delle gare di Coppa del mondo di sci alpino assegnate a Zermatt e Breuil-Cervinia.