Sensibilizzazione per la prevenzione al suicidio, evento pubblico a Saint-Vincent

Il Mandorlo Fiorito ODV Volontari del Soccorso Grand Paradis organizza per domenica 10 settembre 2023 presso Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-Vincent, a partire dalle ore 16.00 un evento pubblico di sensibilizzazione per la prevenzione del suicidio in occasione della Giornata Mondiale del 10 settembre. L’evento è patrocinato dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e realizzato in collaborazione con il Comune di Saint-Vincent, con l’Assessorato della sanità, salute e politiche sociali e con l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

Dal 2003, ogni anno si celebra il World suicide prevention day, la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, che coinvolge 40 paesi nel mondo, grazie all’Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS. La celebrazione è sostenuta dall'International Association for Suicide Prevention (IASP) ed è co-sponsorizzata dalla World Health Organization (WHO). I numeri del fenomeno, 800.000 vittime ogni anno nel mondo, una ogni 40 secondi, spiegano quanto questo problema sia diventato un’emergenza sociale che ogni Stato deve affrontare e che riguarda persone di tutte le età e di ogni estrazione sociale.

La Valle d'Aosta conferma il proprio triste primato della regione con il più alto indice di decessi per suicidio. I numeri contenuti nell'edizione 2023 dell'Annuario statistico regionale, riferiti all'anno 2019 e basati su dati Istat, segnalano un rapporto di suicidi ogni 100.000 abitanti che in Valle d'Aosta è quasi il doppio della media nazionale: 12 in Valle d'Aosta rispetto al dato di 6,2 della media italiana (6,8 considerando il solo Nord Ovest).

L’evento, dal titolo ‘’Con il cuore a fior di pelle’’ in ricordo di Andrea Bich rientra nell’ambito del progetto della Regione autonoma Valle d’Aosta per la prevenzione del suicidio di cui alla DGR 522 del 9 maggio 2022.

La finalità dell’evento è quella di aumentare la consapevolezza nella popolazione che il suicidio, benché sia un fenomeno tragico, tuttavia, può e deve essere prevenuto e combattuto, mettendo in atto strategie concrete ed efficaci, per sostenere ed accompagnare le persone in sofferenza.

le persone in sofferenza. Paola Longo Cantisano referente della sezione Il Mandorlo Fiorito per la prevenzione del suicidio dei Volontari del Soccorso Grand Paradis a proposito dell’evento ha affermato: ‘’Proprio con il contributo e l’esempio personale di questi artisti, Mikol, Maura, Fabrizia e Andrew, vogliamo completare il messaggio di speranza rispetto all’occasione fornitaci della Giornata mondiale di prevenzione del suicidio, cioè testimoniare come sia possibile scoprire sempre una via per superare momenti di buio, come quella attraverso l’arte e la creatività, e trasformare la sensibilità e la sofferenza interiore in strumenti di forza e resilienza. Una possibilità e un dono concesso a tutti, artisti e non, che può essere scoperta in noi anche nella semplicità e secondo le proprie personali attitudini’’.