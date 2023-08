Pubblicato l'Avviso di Manifestazione di interesse

E' stato pubblicato l’Avviso per acquisire manifestazioni di interesse al fine di procedere all’individuazione di un soggetto per lo svolgimento di attività di promozione e commercializzazione di Fontina DOP presso lo stand istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba, nelle giornate del 28 e 29 ottobre 2023 ad Alba (CN).

E’ possibile prendere visione dell’Avviso e della relativa documentazione al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni/Manifestazioni-2023/manifestazioni_interesse_i.aspx

La Manifestazione di interesse deve essere presentata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it entro il 15 settembre prossimo, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e disponibile al link sopra indicato.