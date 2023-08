Rencontre Pays d'Aoste Souverain - M.C.V.S - Savoie

Le 26 août, à Aoste, Pays d'Aoste Souverain représenté par Christian Sarteur, Daniela Amato, Roger Georgy, Claudio Vicari et Robert Cretier a tenu une rencontre avec les représentants du M.C.V.S - Savoie Pierre et Colette Biguet et les représentants du M.C.G. François Bärtschi, Député au Grand Conseil du Canton de Genève et Gabriela Sonderegger, Vice-Présidente du Mouvement.

On a jeté les bases afin de créer une fédération - F.M.C.A. qui unie tous les peuples alpins, groupés autour des Alpes.

C'est d'ailleurs l'aspiration à l'autodétermination qui a toujours animé les gens qui habitent la montagne, dans le but de réaliser un vrai fédéralisme pour exercer une autonomie politique et administrative directe, compte tenu que ces populations de montagne ont souffert en général à cause du centralisme brutal des états centralisateurs.

Les peuples de montagne, ayant des caractéristiques ethniques, linguistiques, culturelles et religieuses propres et une longue expérience d'autogouvernement, doivent revendiquer le droit à se constituer en communautés politiques et administratives autonomes.