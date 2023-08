Batailles Chevres: A Nus by night danno spettacolo Buis, Calastra, Iena, e Mimosa

In Valle d'Aosta, un'antica tradizione prende forma attraverso l'entusiasmante mondo degli allevamenti di capre, portando alla luce una competizione avvincente e unica: le Batailles Chevres. L'ottava eliminatoria si è disputata ad Arnad in notturna dove hanno dominato Buis, Calastra, Iena, e Mimosa.

A Nus ha dominato Buis dell'allevatore Dennis Domaine Oyace, ma la scena è stata tutta per l'allevatore Gerard Zilian di Arnad, che ha presenta con orgoglio la robusta Calastra (reina di seconda) e Iena (reina di terza) creando una splendida doppietta. Inoltre, non si può non menzionare Mimosa, la fierezza dell'allevatore Nikolas Abram di Doues.

Il "Comitato Regionale Batailles des Chèvres," dedica uno spazio speciale per questa manifestazione che coinvolge le capre allevate con cura nelle verdeggianti terre della Valle d'Aosta. L'evento è in grado di catturare l'attenzione e l'entusiasmo di tutti, radunando partecipanti e spettatori con l'obiettivo di onorare la tenacia e la maestosità delle capre locali.

La competizione si snoda attraverso operazioni preliminari che categorizzano le capre in base al loro peso. Una suddivisione in tre categorie durante la primavera e quattro durante l'autunno crea una struttura equilibrata per gli eventi. Le categorie primaverili e autunnali ospitano capre di differenti pesi, mentre la quarta categoria autunnale è dedicata alle "bime" – giovani caprette che non hanno ancora raggiunto i due anni d'età e presentano uno o al massimo due denti cambiati.

I Concorsi Eliminatori e la Finale Regionale sono momenti chiave, dove le categorie 1ª, 2ª e 3ª vengono definite calcolando la media delle pesature, eliminando eventuali valori in eccesso. Questo processo garantisce una competizione giusta e bilanciata, rispettando la natura e l'energia delle partecipanti.

Il culmine di questa avvincente serie di eventi è la finale autunnale, che si svolge a metà autunno. Le campionesse delle competizioni zonali avanzano con fierezza verso questo prestigioso appuntamento, dove dimostreranno ancora una volta la loro maestria e determinazione nell'arte dei combattimenti tra capre.

Le "Batailles Chevres" non sono solo una semplice competizione; sono una celebrazione delle tradizioni locali e dell'instancabile spirito delle capre che, allevate con cura e rispetto, rendono onore a una terra ricca di storia e passione.

8ª Eliminatoria 26 agosto 2023 Arnad-notturna

Allevatori partecipanti n°13

Capre iscritte n°58

Capra più pesante Birba Kg.88,5 Chamois Alex - Nus

Iª Categoria capre n°10 superiore a Kg. 65

Domaine Dennis - Oyace Buis Reina

Abram Nikolas - Doues Killy 2

Chamois Alex - Nus Matrac 3/4

Zigliani Gerard - Arnad Princesse 3/4

IIª Categoria capre n° 21 Da Kg. 57 a Kg.65

Zigliani Gerard - Arnad Calastra Reina

Champion Luca - Emarese Argenta 2

Champion Luca - Emarese Tempesta 3/4

Chabloz Marquis - Verrayes Reina 3/4

IIIª Categoria capre n° 13 inferiore a Kg. 57

Zigliani Gerard - Arnad Iena Reina

Rosset Cristina - Morgex Chance 2

Rosset Cristina - Morgex Canaille 3/4

Zigliani Gerard - Arnad Fiocco 3/4

Bime capre n° 14

Abram Nikolas - Doues Mimosa Reina

Pascal Nathan - La Salle Scooby 2

Chamois Alex - Nus Moretta 3/4

Soraru Federico - La Thuile Bisa 3/4

Chamois Alex - Nus Bambine 5/6

Chamois Alex - Nus Marika 5/6