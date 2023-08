66° Concours Régional Batailles de Reines qualificazione di Brusson

Sono state 121 le bovine protagoniste dell'ultima eliminatoria estiva delle Batailles de reines che si è svolta ieri a Estoul di Brusson.

In prima categoria, "Bambina" (698 chili) di Marco Demoz di Challand-Saint-Anselme ha avuto la meglio in finale su "Pandore" (649) di Sandro Ronco di Issime. Chiudono terze, qualificandosi ugualmente per la finale regionale, "Lunai" (701) di Loris Foretier di Quart e "Arizona" (648) di Diego Perrin, anche lui di Quart.

Nel secondo peso e ancora Demoz a trionfare con "Merlitta" (568) che ha battuto "Margot", anche lei 568 chili, di Ugo Revil di Brusson. Terze "Shakira" di Edi Miassot di Chambave e "Instagram" di Rudy Baravex di Nus, entrambe da 568 chili.

In terza categoria, il titolo di regina va a "Iris" (520) di Ugo Jans di Fontainemore. Seconda "Malice" (515) di Edi Miassot di Chambave e terze "Tonnere" (514) di Nadia Vuillermin di Verrès e "Bellesse" (525) di Edy Surroz di Brusson.

I combat proseguono con il calendario autunnale, il cui primo appuntamento è in programma domenica 3 settembre, a Valgrisenche.