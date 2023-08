IL PEPERONCINO ROSSO

MINISTRO LOLLOBRIGIDA: I POVERI MANGIANO MEGLIO

Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida,intervenendo al Meeting di Rimini durante l'incontro Food Security e sostenibilità; ha detto: “in Italia abbiamo un';educazione alimentare interclassista“, in cui spesso i poveri mangiano meglio, perché comprano dal produttore e a basso costoprodotti di qualità”.

Quanto proferito dal ministro Francesco Lollobrigida crea a dir poco sgomento, probabilmente il ministro è disconnesso dalla realtà per cui è doveroso rammentare al ministro Francesco Lollobrigida che nel nostro bel Paese la povertà dilaga sempre di più. Svariati milioni di persone sono in povertà assoluta ed altri in povertà relativa.

Inoltre, una significativa fetta numerica della popolazione italiana di lavoratrici e i lavoratori sono poveri anche se lavorano. I beni primari aumentano sempre di più, fare la spesa giornaliera è diventato unlusso per tantissimi italiani. La platea dei nuovi poveri si allarga sempre di più.

Al Ministro Lollobrigida consigliano vivamente di valutare l’opportunità di diventare povero in modo tale da poter mangiare meglio, e comprare direttamente dal produttore a basso costo prodotti di qualità.