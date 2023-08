Aosta: La Giunta Nuti sostiene con convinzione l'attività delle biblioteche

L'amministrazione comunale, riconoscendo l'importanza cruciale dell'iniziativa, ha deciso di sostenere con vigore la pianificazione e la realizzazione degli eventi organizzati dalle biblioteche comunali durante i periodi autunnali e invernali. Questo sostegno riflette il successo riscontrato nelle attività finora condotte dalle biblioteche per una vasta gamma di età.

L'ente esecutivo, colto anche il positivo esito delle iniziative finora messe in atto dalle Biblioteche, le quali hanno coinvolto un'ampia fascia d'età, ha deliberato di proseguire con determinazione nel promuovere le attività pianificate, le quali saranno accessibili gratuitamente per tutta la popolazione.

Questa decisione tiene altresì conto delle nuove proposte giunte alle biblioteche e delle necessità emerse spontaneamente dai fruitori dei servizi, con un calendario in fase di definizione. Nel quadro delle iniziative previste, la Biblioteca del quartiere Dora ha elaborato un calendario che comprende diversi eventi focalizzati sulle esigenze delle diverse fasce di età. Tra questi si annoverano una serie di incontri nell'ambito del progetto "Nati per Leggere", destinati ai bambini nella fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, con un calendario previsto indicativamente per ottobre e novembre 2023. Inoltre, sono in programma cinque laboratori dedicati alla creazione di personaggi per il teatro di figura, con sessioni suddivise in base all'età, che coinvolgeranno bambini dai 2 agli 11 anni.

Questi laboratori si terranno nei mesi di novembre e dicembre 2023. Ulteriori iniziative includono due letture animate accompagnate da giochi interattivi e numerose repliche in diverse giornate, pensate per i bambini nella fascia di età 0-3 anni, e programmate per novembre e dicembre 2023. Inoltre, a dicembre 2023, si terrà lo spettacolo teatrale "Storie nel nido", appositamente pensato per i bambini di età compresa tra 3 e 5 anni.Anche la Biblioteca "Ida Desandré" ha progettato eventi di rilievo, tra cui una lettura animata rivolta ai bambini di età compresa tra 3 e 11 anni, in programma per il mese di dicembre. Inoltre, nel periodo novembre/dicembre 2023, verrà organizzato un laboratorio di "caviardage", che offrirà ai partecipanti un'esperienza creativa unica.

In merito a questa iniziativa, l'assessore alla Cultura, Samuele Tedesco, ha sottolineato: "Il sistema delle Biblioteche sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell'offerta culturale ed educativa del Comune. A tal fine, abbiamo aumentato in modo significativo i finanziamenti destinati a queste strutture, raddoppiandoli per la nuova programmazione. La risposta entusiastica della popolazione conferma la validità di questa scelta, poiché le attività svolte dalle biblioteche stanno diventando un punto di riferimento fondamentale, soprattutto per le fasce più giovani della popolazione, le famiglie e gli anziani. Inoltre, non possiamo trascurare il ruolo essenziale che le biblioteche rivestono come strumenti di coesione sociale all'interno dei quartieri cittadini."