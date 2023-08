Iniziato il potenziamento da circa un milione di euro sulla principale risonanza magnetica del Parini

Importante Investimento per un Servizio Sanitario Avanzato in Valle d'Aosta

Un ambizioso piano di potenziamento e modernizzazione è entrato ufficialmente in fase di esecuzione presso l'Ospedale "Parini" di Aosta, in Val d'Aosta. Questo progetto rappresenta un significativo investimento finalizzato a fornire ai cittadini valdostani un servizio sanitario più efficiente e funzionale.

Il cuore di questa iniziativa è il potenziamento e l'ammodernamento della principale Risonanza Magnetica (RM1) dell'ospedale. Dopo il periodo di chiusura per lavori, si prevede che l'apparecchio sarà nuovamente operativo a partire dal 27 ottobre 2023. È importante sottolineare che, nonostante la fase di lavori, le urgenze e le richieste interne continueranno a essere gestite con la massima attenzione e dedizione.

L'investimento finanziario di circa un milione di euro consentirà di trasformare la Risonanza Magnetica in uno strumento di ultima generazione. Questo significativo miglioramento avrà un impatto positivo sulla qualità degli esami, garantendo un maggiore comfort per i pazienti e semplificando l'operatività per i tecnici grazie all'implementazione di un sistema di intelligenza artificiale.

Un aspetto cruciale dell'intero processo è la riorganizzazione delle prenotazioni. Le prenotazioni già effettuate per la RM1 verranno temporaneamente spostate sull'altra apparecchiatura RM presso l'Ospedale "Parini". È importante notare che sono stati ampliati i turni di utilizzo, che ora copriranno l'orario dalle 7:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 17:00, grazie all'impegno della Radiologia.

L'Azienda ha a cuore il benessere degli utenti e si impegna a minimizzare qualsiasi disagio causato dai lavori di ammodernamento. L'obiettivo è ridurre al minimo possibile l'impatto su pazienti e utenti.

Inoltre, la macchina in fase di aggiornamento era particolarmente specializzata in esami specifici, soprattutto per addome e prostata. Durante il periodo di chiusura di due mesi, i pazienti che richiedono tali esami verranno indirizzati al Centro Diagnostico CDC di Torino, che gode già di una convenzione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale. È degno di nota che il CDC ha triplicato il numero di slot disponibili per gli esami fino al 31 ottobre, per rispondere alle possibili richieste.

Infine, i pazienti che necessitano di tali esami hanno anche la possibilità di scegliere se attendere la riattivazione della RM1 presso l'Ospedale "Parini". In tal modo, si offre una soluzione flessibile che tiene conto delle diverse esigenze dei pazienti.

Questo importante investimento non solo migliorerà le prestazioni sanitarie ma dimostra anche l'impegno costante a fornire servizi di alta qualità e accessibili a tutti i valdostani, ai viggiatori e ai tursti che soggiornano in Valle d'Aosta.