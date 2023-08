Presto mucche meno 'metanose'

Per affrontare il problema delle emissioni di metano provenienti dagli allevamenti di bestiame, alcune aziende stanno sperimentando l'allevamento di mucche a "emissioni ridotte".

Questo è spesso chiamato scherzosamente "tassa sui rutti", un termine che deriva dall'iniziativa in Nuova Zelanda di tassare gli allevamenti intensivi in base alle emissioni di metano. Questa tassa mette in luce il fatto che gran parte del metano emesso dagli allevamenti proviene dalla digestione delle mucche.

Questa sfida ha spinto Ben Loewith, un allevatore di terza generazione di Lynden, in Ontario, a prendere un'iniziativa innovativa. Nella prossima primavera, accoglierà le prime mucche (o più precisamente i primi vitellini) allevate con l'obiettivo specifico di emettere meno metano.

Nel mese di giugno, Loewith ha iniziato un processo di inseminazione artificiale su oltre cento mucche, utilizzando il primo seme di toro disponibile sul mercato con una predisposizione genetica per ridurre le emissioni di metano. Questo perché, come accennato all'inizio dell'articolo, i rutti delle mucche sono la principale fonte di emissioni di metano negli allevamenti. L'introduzione di modifiche genetiche come queste potrebbe diventare un mezzo cruciale per affrontare una delle principali cause del cambiamento climatico.

Va sottolineato che l'obiettivo qui è mitigare l'impatto, poiché smettere di consumare carne rimane una scelta molto efficace ma spesso impopolare. In ogni caso, l'azienda Semex, che ha fornito il seme di toro a Loewith, afferma che l'adozione di questa predisposizione genetica a basso contenuto di metano potrebbe ridurre le emissioni della mandria di mucche da latte canadese dell'1,5% all'anno e addirittura del 20-30% entro il 2050.

Naturalmente, ci sono voci discordanti in merito. Alcuni funzionari dell'industria lattiero-casearia sono scettici riguardo all'allevamento di mucche con "rutti più puliti", poiché ritengono che potrebbero avere problemi digestivi. È anche importante notare che, almeno fino a oggi, il governo canadese non offre incentivi specifici per l'allevamento di bovini a basso contenuto di metano.

Nonostante ciò, l'entusiasmo di Loewith è evidente. Egli considera l'allevamento selettivo per ridurre le emissioni una vittoria per tutti, a patto che questo processo non comprometta altri tratti importanti delle mucche. Se questa tendenza dovesse proseguire attraverso le generazioni, l'impatto positivo potrebbe aumentare significativamente nel tempo.