RINVIATA Théâtre au Jardin – Entre plantes er légendes DEL PRIMO SETTEMBRE

Rinvio ultimo rendez-vous con Théâtre au Jardin

La Fédérachon Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) informa che il terzo ed ultimo appuntamento con “Théâtre au Jardin”.

Entre plantes et légendes in programma il prossimo venerdì 1° settembre al Jardin des Anciens Rémedes nei pressi della Maison des Anciens Remèdes (Hameau Les Adams, 29 – Jovençan) è rinviato a causa di sopraggiunti impedimenti organizzativi. La nuova data dello spettacolo verrà comunicata quanto prima.

La terza ed ultima messa in scena di pièces in patois a doppia rappresentazione (alle 18,30 ealle 20,30) vedrà alcuni attori della compagnia La Ville de Cordèle di Jovençan (Sylvie Bionaz,André Blanc, Denis Cabraz, René Curtaz e Laurent Viérin) esibirsi nell’interpretazione di alcunenarrazioni tratte dal libro “Fleurs de Lègendes” (storie sui fiori della Valle d’Aosta).

Sarà un viaggio alla scoperta delle piante di montagna e delle leggende ad esse legate, conintermezzi esplicativi per chi non conosce il patois e degustazioni di tisane a tema.L’accesso agli spettacoli, con prenotazione obbligatoria telefonando al 3333589863 o scrivendoa info@anciensremedesjovencan.it, è a offerta libera a partire da 6 euro (4 euro per associatiFVTP e Centre d’Études Les Anciens Remèdes).