Théâtre au Jardin – Entre plantes er légendes

Realizzato in collaborazione con il Centre d’Études Les Anciens Remèdes di Jovençan e con il supporto di Regione Valle d’Aosta e Comune di Jovençan, si concluderà il prossimo venerdì 1° settembre al Jardin des Anciens Rémedes nei pressi della Maison des Anciens Remèdes (Hameau Les Adams, 29 – Jovençan).

La terza ed ultima messa in scena di pièces in patois a doppia rappresentazione (alle 18,30 ealle 20,30) vedrà alcuni attori della compagnia La Ville de Cordèle di Jovençan (Sylvie Bionaz,André Blanc, Denis Cabraz, René Curtaz e Laurent Viérin) esibirsi nell’interpretazione di alcunenarrazioni tratte dal libro “Fleurs de Lègendes” (storie sui fiori della Valle d’Aosta).

Sarà un viaggio alla scoperta delle piante di montagna e delle leggende ad esse legate, conintermezzi esplicativi per chi non conosce il patois e degustazioni di tisane a tema.L’accesso agli spettacoli, con prenotazione obbligatoria telefonando al 3333589863 o scrivendoa info@anciensremedesjovencan.it, è a offerta libera a partire da 6 euro (4 euro per associatiFVTP e Centre d’Études Les Anciens Remèdes).