Incidente stradale nel Comune di Introd

Intervento dei Vigili del Fuoco di Aosta sulla SR 23, nel Comune di Introd, per un incidente stradale autonomo, che ha visto il ribaltamento di auto, non è stato necessario ricorrere all’uso del gruppo taglio in quanto i due passeggeri, risultati capaci di uscire autonomamente.

La squadra sta provvedendo alla bonifica della zona rossa mediante la messa in sicurezza dell’auto e la pulizia della sede stradale da sostanze pericolose.