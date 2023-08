Cordoglio del CPEL per la morte di Riccardo Desaymonet sindaco di Jovençan

Oggi, venerdì 25 agosto, ci ha lasciati Riccardo Desaymonet, sindaco di Jovencan. Dopo una battaglia durata mesi contro un malore, che lo aveva costretto al ricovero presso l'Hospice di Beauregard, è venuto a mancare nelle ultime ore.

Aveva 61 anni ed era stato eletto sindaco della località "plaine" di Aosta nel settembre del 2020. Questo incarico non rappresentava la sua prima esperienza nell'amministrazione pubblica.

Fin dal 2000 fino al 2013, ha ricoperto un ruolo importante all'interno del consiglio comunale di Introd, dove è stato dapprima Assessore e successivamente Vicesindaco. Tuttavia, è stata la sua elezione a Jovencan a segnare una svolta significativa: la comunità lo aveva preferito alla precedente amministrazione e lui aveva accolto il risultato con le parole: "Ora sarò il sindaco di tutti".

Geometra fin dal 1987, Desaymonet ha dedicato molti anni alla sua libera professione, occupandosi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in una vasta gamma di progetti, non limitandosi solo alla costruzione e alla ristrutturazione di edifici, ma estendendosi anche ad opere stradali e di irrigazione, sia per committenti privati che pubblici.

In seguito alla sua scomparsa, il vicesindaco Stefano Belli prenderà il suo posto all'interno dell'amministrazione comunale. Belli, un collega che ha condiviso momenti difficili con Desaymonet, lo ricorda così: "Per 30 anni ha dedicato il suo impegno come segretario del Consorzio di bonifica, come vicesindaco di Introd e in seguito come sindaco del nostro paese, dove era venuto a vivere sin da quando aveva 3 anni."

Anche il Governo Valdostano si stringe per la perdita.

Il Presidente della Regione Renzo Testolin, a nome del Governo regionale e a suo nome, esprime il cordoglio per la morte del Sindaco di Jovençan Riccardo Desaymonet.

In questo momento di grande tristezza, siamo vicini alla famiglia di Desaymonet, alla comunità di Jovençan e al vicesindaco Stefano Belli, che è ora chiamato al vertice dell’amministrazione del paese. Un paese per il quale Riccardo ha profuso impegno, con serietà e passione, e anche per questo verrà ricordato.