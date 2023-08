La Valle d'Aosta partner di DACIA UTMB

La Regione Autonoma Valle d’Aosta sarà partner di DACIA UTMB, Ultra Trail du Mont-Blanc, l’evento iconico ed identificativo del mondo trail running in programma tra Francia, Italia e Svizzera dal 28 agosto al 3 settembre è giunto alla ventesima edizione.

“Essere partner di DACIA UTMB ci riempie di orgoglio e ci dà la possibilità di essere coprotagonisti di un evento unico ed ambito dai trailer di tutto il mondo. L’Amministrazione regionale - dichiara l’Assessore Giulio Grosjacques – ha scelto da anni di supportare questo evento che si è affermato quale appuntamento di riferimento per il trail running a livello mondiale. Il territorio della Valle d’Aosta è strategicamente indispensabile per lo svolgimento di gran parte delle gare in programma e gli organizzatori hanno sapientemente scelto percorsi che valorizzano le bellezze della nostra regione”.

Anche nel programma 2023 la Valle d’Aosta avrà un ruolo di rilievo nello sviluppo dei tracciati di numerose gare. Courmayeur, nello specifico, sarà sede della partenza, lunedì 28 alle 23:50, della TDS, Sur les Traces des Ducs de Savoie, venerdì 1° settembre alle ore 09:00 della CCC, Courmayeur, Champex, Chamonix, e, sabato 2 settembre dalle ore 01:00 alle ore 20:00 dei passaggi degli atleti nella zona tra il Col de la Seigne (ingresso in Italia) e il Col Ferret (uscita) e nella base vita di Dolonne presso il Forum Sport Center.

Sempre Courmayeur sarà sede, martedì 29 agosto, della YCC e della ETC, due eventi che si svolgeranno interamente in territorio valdostano.

La YCC-Youth Chamonix Courmayeur in programma dalle ore 11:00 è riservata alle categorie giovanili e propone un percorso con 1300 metri di dislivello positivo distribuiti in 15 chilometri di sviluppo.

La ETC-Experience Trail Courmayeur è programmata alle ore 14:00. Dopo il successo del 2022, il numero dei partecipanti è stato portato a 1500. Il tracciato riprende per intero quello della YCC.

In occasione delle due gare sopracitate si ritroveranno, in zona partenza e arrivo e durante le cerimonie di premiazione, i testimonial della Valle d’Aosta Federica Brignone e Federico Pellegrino.

A Chamonix, inoltre, la Valle d’Aosta sarà presente con uno stand all’interno dell’Ultra-Trail Village nella zona dei Premium partenaires dal 28 agosto al 1° settembre.

Tutti gli eventi saranno visibili e raggiungibili in live-streaming anche dal sito https://www.valledaostasport.it/.