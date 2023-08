The Look of the Year 2023, la valdostana Mariangela Moraca coreografa e regista moda

La serata sarà trasmessa in diretta Sky-Fashion TV in mondovisione.

Il concorso THE LOOK OF THE YEAR è il collegamento diretto tra chi crea la moda, chi la promuove e chi la indossa per professione.

Le modelle più importanti al mondo quali Cindy Crawford, Vanessa Incontrada, Nina Moric, Ines Sastre, Natasha Stefanenko, Gisele Bundchen, Linda Evangelista, Valeria Mazza e molte altre hanno iniziato la loro carriera grazie a THE LOOK OF THE YEAR.

Evento mondiale legato al mondo della moda e osservatorio privilegiato per la ricerca dei modelli futuri, capace di coinvolgere ogni anno più di 50 paesi del mondo.

THE LOOK OF THE YEAR, nato nel 1983, è oggi il concorso mondiale che ogni anno decreta gli standard di stile, bellezza e personalità. Dal 1983 alla finale, la commissione composta dai professionisti più riconosciuti nel mondo dell'immagine: stilisti, fotografi e modelle di fama mondiale. AZZEDINE ALAIA, JOHN GALLIANO, Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, HELMUT NEWTON, LINDA EVANGELISTA, NAOMI CAMPBELL, GLEN AMBER e altri hanno contribuito alla scoperta dei nuovi protagonisti del modellismo.

I casting iniziano con la nomina di circa 350.000 partecipanti dai 14 anni in su in più di 50 Paesi e si concludono con la selezione dei 50 candidati che partecipano alla finale mondiale.

Dal 1983 ad oggi le finali mondiali si sono tenute ad Acapulco Messico – Mauritius Oceano Indiano – Forte dei Marmi, Italia –Atami Giappone – Parigi Francia – Rio de Janeiro Brasile – New York Stati Uniti – Miami Beach USA – Ibiza e Formentera Spagna – Seoul Corea - Nizza Francia – Ginevra Svizzera – Nizza Francia – Tunisi, Tunisia – Singapore Singapore City – Shanghai Cina – Taormine Italia – ROMA the Westin Excelsior Via Veneto – SHERATON Taormina – Isola di ISCHIA – Isola di Ortigia – Isola di Malta.

All'evento partecipano modelle, agenzie, operatori del settore moda, TV, radio, giornalisti, case di moda, aziende del settore (make-up, prodotti di bellezza, abbigliamento, moda, ecc.), oltre a personaggi noti del mondo della moda. Il premio moda THE LOOK OF THE YEAR verrà assegnato ogni anno agli stilisti più creativi, alle riviste e ai migliori professionisti del settore.