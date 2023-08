"Solchi in ombra", la presentazione del romanzo di Marina Orsini

Chiamiamolo pure un debutto, anche se in realtà quella della scrittura è una passione giovanile che, impetuosa, è tornata a farsi sentire spingendo Marina Orsini, magistrato genovese a cimentarsi con un romanzo “Solchi in ombra” (Il Canneto edizioni).

Appena pubblicato il volume di Marina Orsini ha già ricevuto recensioni positive per la storia e il suo canovaccio: un turbine di emozioni che invita a scavare nel profondo dei protagonisti del volume, ma anche nel lettore che fin dalle prime pagine comincia a confrontarsi con Marco, Paolo, Domenico e Ada, vivendo nelle emozioni i dubbi laceranti, le contraddizioni. In effetti, a ben vedere, più dei singoli, la protagonista e come spiega l'autrice “la forza distruttiva della vita che, come l'acqua nelle inondazioni può scavare solchi che deviano il fluire naturale degli eventi”

E proprio attorno a quei solchi, che spesso rischiano di restare in ombra, ruotano le vicende del romanzo che attraversa epoche e generazione differenti partendo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e arrivando fino ai primi anni Duemila. Storie lunghe decenni oppure una manciata di ore, vissute appunto da protagonisti a volte costretti a fare i conti con una realtà che può essere durissima da accettare, ma che resta tale.

Per ogni protagonista, un anno di riferimento. Per ogni storia un filone narrativo preciso che offre a volte variazioni improvvise. In effetti a pensarci bene anche la vita e così e ogni fase che ognuno di noi attraversa può essere letta in molti modi.

Vale per i protagonisti di "Solchi in ombra", ma ovviamente per tutti.

Il Romanzo sarà presentato giovedì 31 agosto alle ore 18.30 presso il Restocafé Culturel Secrets, in Piazza Roncas ad Aosta e dialogherà con l’autrice Nicolò De Mari (Il Canneto Edizioni)