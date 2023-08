Ci risiamo: dipendenti aeroporto senza stipendio

Da due mesi 25 lavoratori dell'aeroporto “Corrado Gex” di Aosta non percepiscono lo stipendio. Da quanto è trapelato ufficiosamente i motivi della mancata erogazione dipendono da problemi burocratici, ma il sindacato pretende di sapere cosa stia realmente succedendo nella società presieduta da Giovanni Pellizzeri il quale ha precisato che si tratta di "ritardi dovuto a problemi tecnico-burocratico con l'Agenzia delle Entrate che di fatto sono già superati."

Di tanto in tanto vine diffuso un comunicato con progetti di rilancio dello scalo, ma nei fatto tutto è sostanzialemnte fermo nonostante la Regione abbia deciso di portare a compimento la realizzazione della nuova aerostazione

Le Organizzazioni Sindacali, tramite i Segretari di Categoria - Cristina Marchiaro (FILT CGIL), Domenico Crea (FIT CISL) e Alessandro Pavoni (SAVT Trasporti) - chiedono un incontro urgente con i responsabili di Avda affinché venga chiarita e definitivamente risolta questa situazione. É inaccettabile che i lavoratori non percepiscano lo stipendio di luglio e rischino, a questo punto, di perdere anche quello di agosto.



Le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e SAVT-TRASPORTI, in ogni caso, intendono farsi parte attiva e promuovere un “tavolo di confronto” con la Regione, con Confindustria e con Avda al fine di rivedere le procedure di erogazione del canone, valutare un eventuale aumento dello stesso, nonché di sollecitare la presenza dei Vigili del Fuoco in aeroporto per favorire l'esercizio dei voli commerciali.