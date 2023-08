Altri 33 mila sms sono stati caricati per sparare la cessata erogazione del reddito di cittadinanza

Le difficoltà incontrate dai destinatari nella revoca del reddito di cittadinanza emergono chiaramente da un nuovo lotto di 32.850 SMS caricati e pronti a essere inviati per la cessata erogazione dei benefici.

Questa situazione rappresenta solo l'ultimo sviluppo di un processo che si è già visto nel corso dell'anno. La legge prevede infatti che il reddito di cittadinanza venga interrotto dopo sette mensilità nel 2023, un provvedimento che ha già coinvolto 159.000 nuclei familiari con le comunicazioni inviate a luglio.

L'evoluzione della situazione diventa più complessa in quanto, a partire dal 25 agosto, è attesa un'ulteriore ondata di SMS che informeranno i beneficiari che stanno per ricevere il loro settimo pagamento mensile, segnando quindi la fine del loro percorso di assistenza finanziaria. Questo significa che, entro la fine dell'anno, ben 240.000 nuclei familiari saranno stati raggiunti da tali notifiche di sospensione.

È importante notare che il processo non è privo di alternative. Coloro che ricevono l'SMS di cessazione possono richiedere l'accesso al programma Supporto Formazione Lavoro attraverso il sito web dell'Inps. Il programma SFL è stato creato proprio per fornire un'opportunità a coloro che, pur essendo considerati "occupabili" e quindi in grado di entrare nel mercato del lavoro, hanno perso il reddito di cittadinanza. Il miniassegno mensile di 350 euro offre un sostegno finanziario per intraprendere attività lavorative o partecipare a corsi di formazione professionale.

Il programma SFL rappresenta un cambiamento rispetto al reddito di cittadinanza, poiché è un beneficio individuale, non legato al nucleo familiare. Questo significa che, in una famiglia con una coppia, entrambi i partner possono ricevere l'assegno se soddisfano i requisiti.

Diego De Felice, il direttore centrale della comunicazione Inps, ha specificato che la maggior parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza continueranno a percepirlo fino alla fine dell'anno. Dopo tale periodo, avranno la possibilità di richiedere l'assegno di inclusione.

La revoca del reddito di cittadinanza presenta diverse sfide per i destinatari coinvolti, ma il governo sta cercando di offrire alternative come il programma Supporto Formazione Lavoro per agevolare la transizione verso l'occupazione o la formazione professionale.