"Medioevo nella Terra degli Challant" si sposta nello splendido borgo di Bard

Si comincia sabato 26 agosto, alle 17.30 nella piazzetta antistante casa Challant con la presentazione del libro “Una partita a scacchi” del drammaturgo Giuseppe Giacosa, introduzione a cura di Ezia Bovo (edizione Pedrini).

Alle 18.00 la romantica pièce teatrale “Una partita a scacchi”, in un unico atto, verrà rappresentata dagli interpreti del Carnaval Historique de Verrès. Alla fine della recita, un aperitivo con Caterina di Challant ed il suo seguito verrà offerto agli spettatori. L’appuntamento sarà allietato dalle magiche note dell’arpa di Sonia Cestonaro.

Domenica 27 agosto, intera giornata dedicata alle animazioni medioevali con musiche, esibizioni di giocoleria e dell’arte del combattimento al cospetto dei nobili della famiglia Challant. Si inizia alle ore 11.00 con la sfilata per le vie del borgo, dei gruppi medioevali. Accampamenti e banchi di arti e mestieri, daranno un assaggio di vita medioevale. Giochi e laboratori attendono bambini ed adulti per costruire spade e scudi e realizzare coroncine e per cimentarsi in danze medioevali e sperimentare l’arte della giocoleria e del combattimento.

Alcuni dei gruppi presenti:

Carnaval Historique de Verrès, Gruppo storico Chateau Issogne, Gilda del Corvo bianco, Arkana Pipe Band, Menestrelli di Avalon e tanti altri