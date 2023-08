Issime ospita la prima edizione della Brass Academy

Una masterclass di tromba e trombone che diventa un’occasione per raccontare un territorio attraverso la musica. Prenderà il via giovedì 31 agosto, ad Issime, la prima edizione della Brass Academy. L’iniziativa, proposta dalla Musikkapelle “La Lira”, la banda musicale del paese, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e del Comune di Issime, vedrà la presenza di docenti di fama internazionale e di una ventina di allievi provenienti da Italia, Francia e Cina.

Fino a domenica 3 settembre, alle lezioni quotidiane di tromba e trombone tenute dai docenti si alterneranno saggi e concerti negli angoli più suggestivi del paese walser della valle del Lys. Venerdì 1 settembre, alle 18, si terrà il concerto degli insegnanti e degli allievi della masterclass sul sagrato della chiesa, davanti all’iconica facciata affrescata con il Giudizio Universale. Alle 21.15, al salone Z’Lannsch Hous, toccherà alla Musikkapelle “La Lira” di Issime esibirsi con i docenti Zoltan Kiss al trombone, Andrei Kavalinski e Jűrgen Ellensohn alla tromba, come solisti.

Sabato 2 settembre, alle 17, è in programma il concerto di insegnanti e corsisti davanti alla cappella della Grotta, oggetto di un recente intervento di restauro conservativo, che si trova lungo la strada che conduce al vallone di San Grato. Domenica 3 settembre, dopo un’escursione dei partecipanti alla masterclass nel vallone, toccherà al gran finale, alle 15, con il saggio di chiusura davanti alla chiesa.

Oltre a Kiss, Kavalinski e Ellensohn, parteciperanno all’appuntamento come docenti anche Giuliano Rizzotto, Rémy Vair Piova, Alessio Cristin e Giulio Deosto del Quarantine Quartet. A questi si aggiungeranno Andrea Andreoli, Antonello Mazzucco e Antonio Sicoli, insegnanti ospiti nella sola giornata di venerdì 1 settembre.

“Il progetto Schagerl Brass Academy punta ad accendere i riflettori sulle ricchezze paesaggistiche e culturali di un paese di media montagna come Issime - dice Enrico Montanari, sindaco e direttore della Musikkapelle “La Lira” -, trasformando la bellezza dei suoi alpeggi, le cappelle presenti sul territorio e la chiesa di San Giacomo con la sua facciata affrescata con il Giudizio Universale in anfiteatri naturali in cui fare musica e allo stesso tempo raccontare la storia di una comunità che ha fatto della lingua, della cultura e dell’architettura walser un elemento identitario e ben riconoscibile”.