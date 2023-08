PATRIOTI INTERESSATI | IL RIDOTTO CREDITO POLITICO DI MELONI E LA VOLUBILE FEDELTÀ DEI SUOI ELETTORI.

Le promesse elettorali fatte dalla presidente del Consiglio su pensioni, flat tax e contratti pubblici non saranno mantenute nella prossima legge di bilancio. Se gli elettori ex berlusconiani non vedranno risultati concreti, Fratelli d’Italia potrebbe subire un contraccolpo già alle prossime elezioni europee.